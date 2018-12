<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie (32es de finale) </span>:<br><span style='color:red;'>Le CSC et l’USMBA qualifiés en 16es de finale</span>

Le CS Constantine et l’USM

Bel Abbès, deux pensionnaires de Ligue 1 Mobilis, ont composté leur billet pour les 16es de finale de la Coupe d’Algérie, en battant respectivement le RC Bougaâ (3-1) et MS Cherchell (2-0), en 32e de finale disputé jeudi. Les buts de la rencontre CS Constantine – RC Bougaâ ont été inscrits par Belkheir (28′), Belkacemi (64′) et Abid (73′) pour le CSC, alors que Benzid Ayoub (55′) avait réduit la marque pour le RC Bougaâ. Les deux buts du match opposant l’USM Bel-Abbès au MS Cherchell ont été l’£uvre de Masmoudi (10′) et Seguer (90+3). En 16es de finale prévu lundi, le CS Constantine ira défier l’IB Lakhdaria, alors que l’USM Bel Abbès se déplacera au stade Omar Hamadi (Alger) pour y affronter l’USM Alger, dans une affiche qui promet beaucoup pour les amateurs des deux clubs de Ligue 1 Mobilis. Un peu plus tôt, le NA Husseïn-Dey et l’IB Lakhdaria avaient composté leur billet pour les 16es de finale après avoir éliminé respectivement l’Olympique Akbou (2-0) et la JS Saoura aux tirs au but 4 à 3 (0-0 après prolongation).