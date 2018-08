Le culte de l’échec et des illusions

Les marchés illicites qui envahissent des rues entières de la cité, la vente de produits alimentaires étalés sur la chaussée, l’occupation des trottoirs, les gardiens de parkings autoproclamés, la dégradation de l’environnement dans bon nombre de quartiers et de grandes cités d’habitat et bien d’autres fléaux urbains demeurent installés de manière durable, voire même dans une sorte de «normalité» collectivement admise et acceptée. Les usagers du transport urbain semblent même lassés d’exprimer leur mécontentement face à la médiocre qualité des prestations affichées par des opérateurs en tenue clochardisée et au comportement méprisant. L’anarchie remarquée dans les délais prolongés de stationnement aux arrêts, le non-respect des itinéraires et bien d’autres anomalies, n’ont toujours pas pu être éradiqués. Avec l’entrée sur scène du Tramway traversant le tissu urbain central, de grandes avenues commerciales ont été pénalisées. Les pressions sur les rares espaces de stationnement se sont accentuées et la circulation est synonyme de calvaire pour les automobilistes attachés à leur mode de transport individuel. Il faut dire que l’absence de parkings aux principales entrées du centre ville, la saturation perceptible du Tramway aux heures de pointe et la configuration même des trajets retenus dans le projet, ne permettent pas une réponse optimale aux besoins. Malgré les directives et les mesures arrêtées pour assurer la bonne tenue du cadre urbain et la régulation efficace de la mobilité, la situation dans tous les secteurs demeure chaotique et persistante loin des ambitions affichées. Et aux déficits et insuffisances constatées s’ajoutent les pratiques «anti-citoyennes héritées au fil des décennies et qui ont bel et bien gangrené un environnement social et urbain, en panne de normes et d’équilibre. Malgré les crédits et subventions accordés chaque année aux communes côtières, on observe toujours ,tout au long du littoral oranais, ces nombreux espaces urbains et péri urbains défigurés par des chaussées et trottoirs défoncés, des poteaux électriques cassés, des poubelles débordant de déchets, des ordures et déchets abandonnés, des accès bloqués par des extensions sauvages, des gargotes sauvages et bien d’autres tares et désagréments qui vont s’inscrire encore une fois pour cet été 2018, au même registre que les étés précédents : Celui du culte de l’échec et des illusions.

Par S.Benali