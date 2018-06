Le culte des querelles et des zizanies

Dix jours après les élections pour le renouvellement des organes de la chambre de commerce et d’industrie, les critiques et les polémiques sur le déroulement du scrutin ne cessent d’alimenter le débat local et surtout de ternir l’image de cette institution censée regrouper le gratin de nos opérateurs et hommes d’affaires de l’Oranie. Contestant les résultats, deux des trois candidats à la présidence de la chambre dénoncent des dérives et des dépassements et demandent une commission d’enquête au ministère du Commerce. C’est lors d’une conférence de presse tenue vendredi dernier à la salle de fêtes «Le Zenith», ces deux candidats dont Abed Mouad, le président sortant de la CCIO, sont revenus sur le déroulement anarchique du vote, expliquant que des dépassements et des irrégularités auraient été commis. Selon des confrères qui ont couvert l’événement, les opérations de vote étaient loin de se dérouler dans les meilleures conditions. L’anarchie débordante qui régnait ce jour-là, était à la hauteur du laxisme et des tâtonnements récurrents connus à Oran lorsqu’il s’agit d’organiser un quelconque événement. Il se trouve cependant, que ceux qui dénoncent cette situation, évidemment après la proclamation des résultats, sont ceux-là même qui étaient chargés d’organiser et de planifier et d’assurer les meilleures conditions matérielles et humaines de déroulement du vote. L’ex-président en poste à la chambre du Commerce, ancien patron de l’Union des commerçants de la Wilaya d’Oran, a évoqué devant les journalistes, plusieurs «anomalies» constatées le jour du vote, dont ces fameux «bulletins de vote vierges et cachetés» découverts dans un bureau après le scrutin. En appelant le Ministère du commerce à ouvrir une enquête sur la procédure du déroulement de ces élections, le président sortant de la Chambre du Commerce, ne fait que jeter le doute et le discrédit sur cette Chambre du Commerce oranaise qui était pourtant sous sa garde et sa responsabilité. A Oran, bien plus qu’ailleurs, le culte des querelles et des zizanies n’a jamais cessé de nuire à la cohésion de la scène locale, portant toujours atteinte a l’image et au bon fonctionnement de bon nombre d’institutions, organismes ou associations devant, en principe, cultiver le respect des valeurs sociales et promouvoir d’importants secteurs de la vie collective et du développement local.

Par S.Benali