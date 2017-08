Le culte du bricolage et de la médiocrité

On a appris hier, que le bureau local de l’Union générale des commerçants et artisans algériens, a suggéré, voire demandé au Wali la délocalisation du marché de la friperie d’El Hamri vers le parking à étages situé à Médina Jedida. Il est évidemment permis à n’importe quel citoyen de proposer des réajustements dans l’occupation des structures et des espaces urbains anarchiquement exploités à Oran depuis des années. Mais la proposition, ou revendication, avancée par l’organisme représentant les commerçants à Oran, semble s’inscrire, elle aussi, dans le vaste registre des tâtonnements et des improvisations qui pénalisent la Cité depuis quarante ans. Le marché de la friperie qui était il y a des lustres, installé à la Tahtaha de Mdina Jdida, a été il y a plus de dix ans délocalisé dans cette partie sud du quartier El Hamri, juste à côté du parc d’attraction. Il fut un temps où cet espace urbain était partagé entre la friperie, les véhicules d’occasion et la brocante, attirant chaque week-end des milliers de visiteurs et acheteurs potentiels venant de toutes les wilayas du pays. Avec le stade Zabana et le parc d’attraction à proximité, on allait vite se rendre compte de la saturation des voies d’accès et de circulation ainsi que des risques sécuritaires liés à ce grand rassemblement de foule au même endroit. Le marché des véhicules d’occasion fut supprimé pour être plus tard transféré à El Kerma. Mais la friperie, oubliée et marginalisée, restera en cet endroit, proliférant au gré des constructions de « stands », des baraques hideuses occupées par des marchands qui à ce jour ne paient à l’APC aucune taxe, aucun droit d’occupation de l’espace public pour cette activité commerciale plus « tolérée » qu’autorisée. La friperie, comme le marché de la brocante ou celui des véhicules d’occasion, comme le célèbre « souk el kattan » de Mdina Jdida, comme l’ancien marché de vêtements de la place ex-Karguentah qui fut incendié puis remplacé par une énorme bâtisse de logements promotionnels, comme les gares routières des Castors et d’El Hamri, comme bien d’autres structures et enclaves urbaines très convoitées, n’ont jamais fait l’objet de sérieuses études intégrées dans un plan global de projection de l’aménagement urbain à moyen et à long terme de la ville d’Oran. Fatalement, cette gestion au jour le jour des carences et des inepties héritées et cumulées, se traduit aujourd’hui par une multiplication des interventions visant, en vain, à corriger l’Etat des lieux. On peut toujours se demander pourquoi ce fameux projet de parking à étage à Mdina Jdida n’a jamais pu être fonctionnel et ne point s’étonner de le voir transformé en marché de la friperie comme le demandent les commerçants. Dans cette optique de traitement des « points noirs » irréductibles, le représentant de l’Union générale des commerçants et artisans, a indiqué que ce parking pourrait accueillir tous les commerçants informels squattant les ruelles étroites de Médina Jedida. Pourquoi pas. Mais d’autres citoyens oranais pourraient également suggérer d’implanter les marchands de vêtements d’occasion sur le terrain des anciennes halles centrales démolies, sur le site de l’ancienne pharmacie centrale, au niveau des anciens abattoirs affectés a un futur-nouveau marché de véhicules d’occasions, ou n’importe ou à travers la ville clochardisée par le culte du bricolage et de la médiocrité.

Par S.Benali