<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Le D.G de la pêche et des ressources halieutiques préside une rencontre des investisseurs en aquaculture</span>

Hier, dans une salle de la maison de la culture de Mostaganem, M.Hamouche Taha, directeur général de la pêche et des ressources halieutiques, a présidé une rencontre avec les investisseurs en aquaculture dans la wilaya, en présence du secrétaire général de la wilaya, représentant le wali, du P/APW, du directeur de la pêche, du représentant de la chambre de la pêche, et des représentants des gardes ainsi que la directrice du tourisme.

Dans son intervention, le dit DG a mis en exergue l’intérêt que l’Etat accorde aux investisseurs en aquaculture et les accompagne pour mieux développer l’économie nationale et assurer la sécurité alimentaire.

L’orateur dira que le département ministériel de l’agriculture, du développement rural de la pêche et des ressources halieutiques s’est fixé de doubler la producteur halieutique par l’aquaculture. Les facilités et l’encouragement sont de mises. Le DG dira qu’en 2016, il n’y avait que quinze projets relatifs à l’aquaculture et en 2018, le nombre est monté à soixante cinq projets réalisé et en production, soixante cinq autres sont en cours de réalisation dans le pays, cent trente cinq sont à l’étude, et quatre cent demandes formulées par des investisseurs sont adressées aux directions de wilaya. Quant aux problèmes et difficultés rencontrés et évoqués au cours des débats, ils concernent les accès, les autorisations pour l’importation de l’alimentation de poissons qui se fait actuellement par quotas, des espaces pour le dépôt des matériels, la décentralisation.

A ces revendications, le SG de la wilaya dira que le wali accorde un grand intérêt pour l’investissement, surtout celui concernant l’aquaculture, et qu’au niveau de sa création générale, existe un bureau des investissements. Le SG a ajouté que tout problème ou difficulté qui pourra se régler au niveau local, trouvera une solution bénéfique. Le SG précisera que ses services travaillent en étroite collaboration avec la direction de wilaya de la pêche.

A son tour, le DG de la pêche et des ressources halieutiques dira que tous les problèmes posés sont pris en considération et seront solutionnés. Le directeur de wilaya de la pêche évoquera la situation de l’aquaculture. Il dira qu’à Stidia, deux investisseurs produisent actuellement mille six cent kg de moules. A Sidi Lakhdar où trois sites sont prévus, deux investisseurs s’activent à réaliser deux fermes aquacoles. Un investisseur prévoit la mise à l’eau de quarante (40) cages pouvant produire jusqu’à quatre milles tonnes de poisson par an.

Une production jugée très satisfaisante. La flotte de pêche ne donne annuellement qu’entre huit et dix milles tonnes de poissons. D’autres investisseurs qui ont bénéficié de contrats de jouissance vont prochainement se lancer dans la réalisation de fermes agricoles.

Charef.N