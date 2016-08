<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span> :<br><span style='color:red;'>Le Darak El watani organise des portes ouvertes</span>

Durant trois jours, soit du 12 au 14 du mois courant, les responsables du groupement de wilaya du Darak el Watani, organisent des portes ouvertes à la Maison de la culture de Mostaganem en vue de s’approcher beaucoup plus du public pour lui faire connaître les différents services, le matériel utilisé et leurs activités. Ainsi, avant hier jeudi dans la matinée, le secrétaire général de la wilaya, représentant le wali (en congé), en compagnie du président de l’assemblée populaire de wilaya, des membres du Conseil de sécurité de la wilaya, du chef de daïra, de députés, sénateurs, du maire, a inauguré et visité lesdites portes ouvertes. On a également remarqué la présence du Cheikh de la zaouia Bouzidia. A chaque stand, le SG de la wilaya recevait des informations concernant le service et le matériel utilisé par les darkis de même que les statistiques se rapportant aux accidents de la route et la lutte contre la criminalité, les délits, les contreventions et les stupéfiants. Parmi les matériels présentés, il y a les radars pour détecter les vitesses interdites, des instruments pour détecter la fausse monnaie, les empreintes et aider à la découverte des criminels. Des moyens de communications utilisés par le darak sont également présentés. Des informations sur le recrutement sont fournies. Le SG de la wilaya et la délégation qui l’accompagnait, ont assisté par la suite à des exercices exécutés pat la brigade cynophile et des éléments du groupe d’intervention. Selon les statistiques, durant les quatre premiers mois de l’année courante, les brigades du darak El watani, implantées à travers la wilaya, ont traité 721 affaires criminelles, délictuelles et contraventionnelles et arrêté 824 personnes qui y étaient impliquées.

Présentés au Parquet, 148 des mis en cause ont été placés en détention préventive et six cent quatre vingt ont bénéficié de la citation directe ou placés sous contrôle judiciaire. Certains ont bénéficié de la liberté. En matière de lutte contre les stupéfiants, les gendarmes ont arrêté 26 personnes impliquées dans des affaires distinctes et saisi plus de 178 kilogrammes de kif durant la période considérée. Aussi, une affaire de fausse monnaie dans laquelle étaient impliquées trois personnes, a été traitée, 38 accidents de la circulation ont été enregistrés de janvier à fin avril 2016. Ils ont causé la mort de 13 personnes et des blessures à 25 autres. Aussi, durant cette période, dix véhicules ont été volés dont deux récupérés. Ceux-ci, ont solutionné plusieurs affaires grâce à des informations fournies par des citoyens par le biais de la ligne téléphonique verte 10-55.

Charef.N