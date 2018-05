Ils ne sont pas contents. Mais alors pas du tout. Les députés de l’augure assemblée, n’ont pas apprécié le nouveau projet de la révision du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. Chacun y trouve à redire, chacun y va de sa petite critique. Et pratiquement tous appréhendent les détails d’un changement qui vient leur rappeler leur rôle et devoir.

Le plus ridicule dans cette histoire, c’est cette focalisation sur le phénomène de l’absentéisme et les sanctions qui désormais toucheront le député. Il faut dire que le législateur a choisi de toucher à la poche du «représentant du peuple» et c’est ce que n’aiment pas du tout nos députés, qui eux pensent à bien autre chose, tout à fait loin de ce que propose la nouvelle loi.

Les députés dans une parade inespérée, sont sortis hier du cadre du débat de la loi et sont montés au front pour demander une augmentation de salaire et de bénéficier du passeport diplomatique. La stratégie adoptée ici, est vieille comme le monde, et Madjer vous dira à ce sujet, que la meilleure défense c’est l’attaque. Et c’est ce qu’ont choisi nos députés qui refusent fermement de se voir sanctionnés pour leur absence. Non ils ne veulent pas entendre parler de cela et ils ont bien l’intention de le démontrer et surtout de se défendre.

Donc, on en est là, et tout ce préambule c’était juste pour vous dire que nous sommes encore une fois face à une ridicule question de sous qui a relégué au second rang l’essentiel de cette nouvelle loi.

Il faut dire que ce débat tel qu’on en a les échos à ce jour, n’a pas relevé la place du député aux yeux du citoyen. La fameuse phrase du peuple «ils n’ont besoin de nous que pour le vote et ensuite ils ne s’occupent que de leurs affaires» trouve encore plus d’échos dans le débat qui se joue ces jours-ci à l’intérieur de l’hémicycle.

Pourtant, la nouvelle loi ne se limite pas uniquement à cette unique question de dinars en plus ou en moins, mais elle est plus profonde que cela et réorganise complètement et dans le bon sens l’activité même des représentants du peuple dans un cadre encore plus démocratique, ou qui tout au moins mérité d’être débattu en profondeur. Malheureusement pour l’instant, on nage encore en surface. Alors espérons que les articles de la loi qui organisent les mesures relatives à l’ouverture de la législature, à la validation de la qualité de membre, à l’élection du président de l’APN et au procédé d’élection du président de l’assemblée, ainsi que la place que confère ce nouveau texte à l‘opposition seront débattus sérieusement par nos députés.

Par Abdelmadjid Blidi