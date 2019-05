<span style='text-decoration: underline;'>L’appel des trois personnalités a trouvé beaucoup d’échos </span>:<br><span style='color:red;'>Le début du dialogue est-il imminent ?</span>

La réaction de Ali Benflis peut être dupliquée en autant de partis présents sur la scène politique. RCD, le MSP, Adala, Jil Djadid et la quasi totalité des formations politiques ont affiché un enthousiasme certain à voir les canaux de dialogues s’ouvrir effectivement pour lancer la transition dont tout le monde semble d’accord pour sa courte durée.

L’appel pour une solution consensuelle à la crise, lancé, avant-hier, par Ahmed Taleb Ibrahimi, Rachid Benyelles et Ali Yahia Abdenour a reçu un accueil enthousiaste de la part de nombreuses personnalités politiques. Intervenue à un moment assez pertinent et portée par trois personnages respectés et crédibles de la scène nationale, cette initiative, contrairement à beaucoup d’autres, n’est pas passé inaperçue et bénéficie d’un accompagnement politique à même de faire converger une partie non négligeable de la classe partisane et partant, conserve toute ses chances de se voir soutenue par les Algériens. Et pour cause, l’appel qui met le dialogue «franc et honnête» comme le seul moyen de passer le cap actuel, acte l’impossibilité de tenir une élection présidentielle le 4 juillet prochain et exclut le président de l’Etat et le Premier ministre de la solution. Ce sont-là deux aspects centraux des revendications portées par le mouvement populaire.

Parmi les personnalités politiques en vue qui apportent leur accord à l’initiative, figure l’ancien chef du gouvernement, Ali Benflis. «La gravité de la crise de régime actuelle autant que l’urgence de son règlement exigent la contribution de toutes les forces patriotiques soucieuses d’éviter à l’Etat national un surcroit de fragilité et au pays davantage d’instabilité et d’incertitude», écrit Benflis dans un communiqué rendu public, hier. Le président de Talae El Houriyate, note également que la démarche de Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour et Rachid Benyelles «s’inscrit clairement dans cette perspective.» Et d’affirmer : «Ces personnalités nationales comptent parmi les autorités morales de notre pays. Leur passé parle pour eux et témoigne des services éminents rendus à la Nation. Leur parcours est fait de devoirs qu’ils ont toujours assumés et de sacrifices qu’ils n’ont jamais hésité à consentir». Pour toutes ces raisons et aussi parce qu’il y a urgence à agir pour un règlement de la crise, l’appel des trois personnalités «mérite l’écoute attentive et la réflexion sereine. Il définit le cadre d’un règlement de la crise qui reste à notre portée. Il indique, avec sagesse et lucidité, la voie à emprunter pour parvenir à un règlement rapide et définitif de la crise actuelle. Cette voie est la plus sûre et la moins coûteuse pour notre pays», constate l’ancien chef du gouvernement, non sans insister sur le fait que «l’impératif du dialogue est au cœur de cet Appel. Il est le plus indiqué pour épargner au pays l’entrée dans la spirale sans fin de l’instabilité et des tensions.»

La réaction de Ali Benflis peut être dupliquée en autant de partis présents sur la scène politique. RCD, le MSP, Adala, Jil Djadid et la quasi totalité des formations politiques ont affiché un enthousiasme certain à voir les canaux de dialogues s’ouvrir effectivement pour lancer la transition, dont tout le monde semble d’accord pour sa courte durée.

A voir la qualité de la réception de l’appel, il convient de parler d’un véritable consensus. Ceci renvoie à souligner que les trois personnalités dont l’âge de chacun dépasse largement les 80 ans, un alignement parfait de l’opposition et de la société civile, si l’on joint les déclarations de quelques «figures» du mouvement populaire. Mustapha Bouchachi, pour ne citer que lui, adhère à l’initiative.

La balle est désormais dans le camp de l’armée, dont le commandement a été explicitement cité par l’appel de Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour et Rachid Benyelles. Il serait improbable que la réponse soit directe, mais l’on s’attend à l’enclenchement d’un processus au plan civile qui aboutirait à une situation que l’ANP validera, car émanant de la volonté populaire.

En tout état de cause, cette réponse «indirecte» ne tardera pas à venir, puisque le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a entamé, hier après midi, une visite de travail et d’inspection à la 4ème Région militaire à Ouargla, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. L’opinion nationale s’attend, comme à l’accoutumé depuis ces derniers mois, à un discours du chef d’état-major, susceptible de délivrer des messages politiques. Habituellement, Ahmed Gaïd Salah s’exprime au deuxième ou au troisième jour de ses visites de terrain. Cela pour dire qu’entre aujourd’hui et demain, le temps sera très long. L’on saura si la révolution du sourire a atteint ses objectifs ou pas, 3 mois presque jour pour jour, après les manifestations historiques du 22 février dernier.

