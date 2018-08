Le déclin du sport à Oran

Un récent article sur la presse électronique évoque à juste titre l’état alarmant du secteur du sport à Oran qui ne cesse de cumuler des échecs et de la régression. A l’approche des compétitions internationales prévues pour les jeux méditerranéens de 2021 qui se dérouleront à Oran, bon nombre d’observateurs avertis s’interrogent sur l’impact et les résultats peu glorieux qui risquent d’entacher l’image de la ville qui prétend être une imposante métropole moderne du bassin méditerranéen. Il est permis de rêver. En attendant, les oranais « anciens », évoquent avec nostalgie des noms des grands champions qui ont jadis marqué l’histoire du sport oranais, dans toutes les disciplines ; à l’image de Versali en natation, Godih Lahouari, Benomar (boxe), Rahoui Boualem (marche), Brahim Anser (karaté), maître Hifri (judo), Bendjemil (handball), Belakhdar et les frères Benmessaoud, (basketball), ainsi que l’arbitre international Ould Abbou, pour ne citer que ceux-là. Aujourd’hui, il semble presque impossible de citer un ou deux nouveaux noms de jeunes sportifs ayant émergé malgré la régression de ce secteur. On sait que dans tous les domaines de gestion et de fonctionnement de la vie collective, Oran est restée pénalisée par la fameuse «fatalité» des échecs et des improvisations. Les retards cumulés dans la livraison de presque tous les grands projets en cours de réalisation, les erreurs et inepties commises dans la prise en charge de la croissance et du développement urbain, reflètent l’ampleur du laxisme et de l’incompétence qui demeurent installés impunément au niveau des secteurs d’activités, du sport à la culture, en passant par l’école et la santé. L’absence de véritable politique ne pouvait permettre une quelconque relance des performances sur un terrain local, gangrené par la prédation, la course au profit, les intérêts personnels, les conflits de clan, les zizanies et les agitations stériles de certains acteurs, en quête d’influence et de «notoriété». Et avec l’anarchie ambiante, les textes juridiques régissant le sport, quand toutefois ils sont respectés, tardent à être revus et corrigés.

Par S.Benali