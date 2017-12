Le défi de la compétence et de l’engagement

Sans entrer dans le débat d’experts, sur la pertinence des choix en matière d’investissement, la majorité des citoyens avertis, se rendent bien compte, que les priorités arrêtées dans la répartition des crédits, ne correspondent pas toujours à l’urgence des besoins sociaux et des attentes populaires.

L’exemple de ces vieilles gares routières, achevées puis délaissées, car, mal exploitées, pour finalement être démolies, traduit bien une certaine faillite du vieux système de gestion des affaires locales. Un système, qui ne savait «réagir» que pour parer au plus pressé à travers des actions réduites au bricolage improvisé.

Depuis ces cinq ou six dernières années, l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes administrateurs, nommés aux commandes de grandes wilayas comme Oran, a permis indéniablement, une certaine remise en cause de ces vieux réflexes de gestion, rivés sur le laxisme et le renoncement. Malheureusement, les déficits et les échecs cumulés des décennies durant, ne peuvent être gommés du jour au lendemain par les mesures de remise à niveau, ou de réajustement structurel, initiées par les nouveaux walis.

A Oran, par exemple, les nouvelles entreprises de wilaya, créées il y a quatre ou cinq ans dans le but d’améliorer les prestations et la maintenance urbaine, peinent encore à trouver leur marques et leur équilibre. Ni le transport urbain, confié en partie à l’ETO, ni les espaces verts gérés par l’entreprise «Oran-Vert», ni le ramassage des déchets pris en charge par l’EPE «Oran-propreté», ni même l’éclairage public, transféré à l’EPIC de wilaya, nouvellement créée, «ERMES Oran», ne connaissent une amélioration remarquable, pouvant susciter les éloges des usagers.

La semaine dernière, un conflit opposait les travailleurs de ERMESO, (Etablissement de réalisation et de la maintenance de l’éclairage public et de la signalisation d’Oran), à leur direction, après la décision prise par cette dernière, de suspendre quatre cadres de l’entreprise et de les traduire devant le Conseil de discipline. Dans une lettre adressée au wali d’Oran, et signée nous dit-on par 80 travailleurs sur les 130 que compte l’entreprise, les protestataires ont demandé au Wali de «remplacer le directeur par un autre responsable plus compétent».

Ces entreprises de wilaya, nouvellement créées, puis encadrées avec les moyens humains «existants», ressemblent à s’y méprendre, à toutes celles qui existaient déjà, avant d’être dissoutes, il y a longtemps. Qu’il s’agisse d’éclairage, d’espaces verts, de transport public ou de collecte des déchets, les clefs de la réussite, ne résident pas tant, dans le choix et l’organisation des structures, mais dans le sérieux, la compétence et l’engagement, des composantes humaines, en charge de ces missions…

Par S.Benali