<span style='text-decoration: underline;'>Village de vacances des Andalouses (El Ançor) </span>:<br><span style='color:red;'>Le défi relevé durant la saison estivale</span>

L’approche intelligente imprimée depuis plus d’une quinzaine d’année par la direction générale de l’entreprise, fait en sorte que celle-ci a déployé et prévoit dans le futur, d’ambitieuses perspectives de développement que viendront soutenir des investissements en partenariat dans la mesure du possible ou sur collaboration avec les autorités compétentes, avec comme objectif de mettre en valeur le potentiel existant et de contribuer de ce fait à la promotion de la destination Algérie.

En effet, le potentiel existant, à l’exemple du seul Centre Thalassothérapie, un véritable bijou, ou celui à développer, constitue une valeur indiscutable pour assigner aux Andalouses, les atouts d’un village touristique de haute gamme, lui donner un esprit de villégiature capable de doper son chiffre d’affaires. Celui-ci atteignant annuellement en terme économique 420 millions de dinars, il atteindra cette année la barre des 500 MDA. Comme quoi, la stratégie adoptée jusque là par la direction générale du Village, s’avère payante et le serait encore plus à l’avenir, pour peu que les projections arrêtées puissent aboutir sereinement.

Selon le PDG de l’EGT, M Bahlouli, l’étude du projet est en maturation, elle consiste en l’aménagement d’un parc d’attraction pour enfants, d’une Marina ou port de plaisance d’une capacité d’accueil de 100 embarcations. L’entreprise ambitionne également de réaliser en prévision des prochains jeux méditerranéens de 2021 qu’abritera la ville d’Oran, des terrains de sport pluridisciplinaires, en plus de la piscine semi olympique dont elle dispose déjà. Certes l’investissement peut paraitre couteux, puisqu’il est estimé à pas moins de 1500 Millions de dinars, toutefois, son impact économique sur le développement régional est plus qu’assuré. Sa répercussion sur la promotion touristique sera indéniable.

Le Centre Thalassothérapie, la cerise sur le gâteau

D’ailleurs, l’ouverture il y a moins d’une année du centre thalassothérapie et de remise en forme dénommé «Patio Andalous » au sein même du village économique, est un pari réussi de la part de la direction générale. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a été boosté de manière fulgurante, passant pratiquement au double. La qualité des prestations, la capacité d’accueil, soit 150 clients/jours, le professionnalisme et le savoir-faire de l’encadrement médical et paramédical, mené par le jeune docteur Abdane, en font désormais un produit d’excellence pour le développement des secteurs du tourisme et du bien être en Algérie. A ce propos, dira notre interlocuteur, le marché du bien-être explose mondialement et est très rentable.

C’est un tourisme utile ; de plus les tarifs pratiqués aux Andalouses sont très attractifs ; d’ailleurs le produit est destiné à toutes les catégories de la population qui peuvent jouir des différentes prestations de détente, remise en forme et même de préparation et de récupération pour les sportifs.

Pour sa part, le directeur de l’hébergement, M Sekiou Mokhtar, expliquera que l’agencement de l’hébergement avec le centre de Thalassothérapie, la mer et la piscine offre une fonctionnalité quasi parfaite aux clients qui retrouvent les prestations réunies en un même espace. Se voulant optimiste, le PDG M Bahlouli, explique que l’EGT les Andalouses est une entreprise qui s’investit pleinement dans le tourisme balnéaire et du bien-être et que cette entité économique se développe dans un concept basé sur l’innovation pour un tourisme utile et intelligent.