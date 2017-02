<span style='text-decoration: underline;'>Commerce extérieur pour le mois de janvier 2017</span>:<br><span style='color:red;'>Le déficit commercial en baisse de 68%</span>

Ce bond qui recadre l’architecture du commerce extérieur, est accompagné par une formidable performance des exportations hors hydrocarbures qui ont progressé de pas moins de 121%, se situant à 195 millions de dollars contre 88 millions de dollars pour le mois de janvier 2016. Une excellente nouvelle qui se confirme, lorsqu’on passe au détail de ces exportations.

Alger: Smaïl Daoudi

Le commerce extérieur a réalisé sa meilleure performance des deux dernières années pour le mois de janvier 2017. Ainsi, alors que les déficit mensuel dépassait allègrement le milliard de dollars mensuellement, le dernier pointage du Centre national de l’informatique et des statistiques des Douanes (Cnis), concernant le premier mois de l’année en cours, fait état d’un déficit commercial de l’ordre de 585 millions de dollars. Pour la même période de l’année précédente, le déficit se montait à 1,82 milliard de dollars. Ceci, représente une chute de 1,24 milliard de dollars. En pourcentage, cela donne un recul du déficit de 68%.

Le CNIS qui rapporte ces chiffres, note que les exportations ont connu une poussée de 3,3 milliards de dollars, alors que la hausse n’était que de 2,05 milliards de dollars en janvier 2016. La hausse représente 60,74%, une première depuis plus de 26 mois.

L’aspect quelque peu problématique du rapport du CNES, se rapporte aux importations qui, elles n’ont pas baissé, comme cela avait été le cas, les années précédentes. Ainsi, les achats de l’Algérie ont même connu une petite hausse de 0,31%. Elles sont passées de 3,88 milliards de dollars en 2016 à 3,89 milliards de dollars pour le mois de janvier de l’année en cours. Cette stagnation des importations tranche avec les baisses qui oscillaient entre 8 et 12% les mois précédents. Le CNIS qui explique l’embellie des exportations par la hausse des prix du pétrole sur le marché international, n’apporte pas de clarification sur la question des importations, mais constate que «les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 85% en janvier 2017 contre 53% à la même période de l’année précédente».

Cela pour les équilibres généraux. Dans le détail, le rapport du CNES nous apprend que les exportations des hydrocarbures ont représenté 94,11% du total des exportations. Elles ont «atteint 3,11 milliards de dollars contre 1,97 milliard de dollars à la même période de 2016, en hausse de 1,14 milliard de dollars», soit une hausse de 58%.

Ce bond qui recadre l’architecture du commerce extérieur, est accompagné par une formidable performance des exportations hors hydrocarbures qui ont progressé de 121%, pas moins, si situant à 195 millions de dollars contre 88 millions de dollars pour le mois de janvier 2016. Une excellente nouvelle qui se confirme, lorsqu’on passe au détail de ces exportations. Ainsi, selon le CNIS, les demi-produits ont réalisé un chiffre de 167 millions de dollars contre 64 millions de dollars en 2016. Les autres postes ont connu la même courbe. «Les biens alimentaires avec 22 millions de dollars, contre 17 millions de dollars, des produits bruts avec 2 millions de dollars, contre 4 millions de dollars, des biens d’équipements industriels avec 3 millions de dollars, contre 2 millions de dollars et des biens de consommation non alimentaires avec 1 million de dollars» rapporte le CNIS.

Quant aux clients et fournisseurs de l’Algérie, la Chine conserve le haut du tableau des fournisseurs avec 838 millions de dollars, suivie de la France avec 348 millions de dollars, de l’Italie avec 314 millions de dollars. Le premier client de l’Algérie reste l’Italie avec 587 millions de dollars d’exportations algériennes, suivie de l’Espagne avec 468 millions de dollars et des Etats-Unis avec 421 millions de dollars.