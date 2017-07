<span style='text-decoration: underline;'>Le pétrole en est la seule raison</span>:<br><span style='color:red;'>Le déficit commercial en baisse de plus de 54%</span>

Il faut savoir que l’équation du commerce est, on ne peut plus simple et se résume à deux événements de base, à savoir une reprise des cours du marchés de l’or noir et une décision administrative, sanctionnant les importations superflues.

Les indices du commerce extérieur s’améliorent à la faveur d’un premier semestre moins catastrophique en matière d’exportation d’hydrocarbures. En effet, le Centre national d’informatique et de statistique (CNIS) de la Douane, révèle, dans son tout dernier rapport que le déficit commercial du pays a atteint 4,84 milliards de dollars au 1er semestre 2017. Il était de l’ordre de 10,57 milliards de dollars sur la même période de 2016. Cela représente une baisse de 5,7 milliards de dollars. En proportion, le déficit du commerce extérieur s’est contracté de 54,15%. Dans un autre pays, pareille performance serait miraculeuse. Pour l’Algérie qui est mono-exportatrice et dont les importations étaient, il n’y a pas si longtemps, tournées vers des produits pas toujours nécessaires, en sus du phénomène de la surfacturation, ce genre de performances ne constitue pas une prouesse particulière. Il faut savoir que l’équation du commerce est, on ne peut plus simple et se résume à deux événements de base, à savoir une reprise des cours du marché de l’or noir et une décision administrative, sanctionnant les importations superflues. Combinés, ces deux événements créent, en Algérie, ce qu’un autre pays une situation qui relèverait ailleurs, du miracle.

Une lecture des chiffres révélés par le CNIS, confirme le caractère «automatique» des résultats du premier semestre du Commerce extérieur. Ainsi, l’on apprend dans le document rendu public hier, que «les exportations ont nettement augmenté à 18,141 milliards de dollars sur la première moitié de l’année 2017 contre 13,323 milliards de dollars sur la même période de 2016». Ceci, signifie que l’Algérie a exporté pour 36,2% de plus en comparaison avec le semestre de l’année précédente. En valeur, l’augmentation des revenus a été de l’ordre de 4,82 milliards de dollars.

En face, les importations «se sont légèrement réduites en s’établissant à 22,986 milliards de dollars contre 23,89 milliards de dollars», note le CNIS dans son document. On aura déduit que la baisse des importations n’aura été que de 3,8%. Ce qui représente 904 millions de dollars économisés en ce premier semestre. Les chiffres du CNIS révèlent un taux de couverture des importations par les exportations de 79%. Il était de 56% à la même période de l’année précédente.

Il faut dire que ce taux, bien qu’il ne soit pas bon, n’est pas très différent des performances des pays voisins. Le Maroc et la Tunisie ne font pas mieux que l’Algérie et connaissent, eux aussi, des déficits inquiétants. Sauf que les trois économies ne reposent pas sur les mêmes fondamentaux.

L’économie algérienne demeure rentière et ne tire son épingle du jeu, pour ce premier trimestre, qu’en raison de la montée des prix du pétrole. Ce qui amène à penser que les chiffres du second semestre risquent d’être beaucoup moins bons, si le pétrole ne se redresse pas dans les semaines et mois à venir. Il y a lieu de souligner, à ce propos, que le prix de l’or noir a oscillé entre 45 et 48 dollars, les cinq dernières semaines.

L’autre aspect qui demeure inquiétant, est en rapport avec le poids des exportations hors hydrocarbures. Celles-là sont restées marginales, malgré les appels incessants du gouvernement à les porter à des niveaux «visibles». «Les exportations hors hydrocarbures sont composées des demi-produits avec 691 millions de dollars (contre 697 millions de dollars), des biens alimentaires avec 189 millions de dollars (contre 129 millions de dollars), des produits bruts avec 34 millions de dollars (contre 35 millions de dollars), des biens d’équipements industriels avec 29 millions de dollars (contre 26 millions de dollars), tandis que les exportations des biens de consommation non alimentaires, ont stagné à 9 millions de dollars» lit-on dans le document du CNIS. Ainsi, même si les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une hausse de 6,25% en s`établissant à 952 millions de dollars contre 896 millions de dollars, elles demeurent insignifiantes dans la balance commerciale. C’est dire donc que le principal défi du commerce extérieur et qui n’est toujours pas relevé, consiste à booster sérieusement ce genre d’exportations.

Alger: Smaïl Daoudi