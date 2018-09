<span style='text-decoration: underline;'>Estimé à 2,05 milliards de dollars sur les 8 premiers mois</span>:<br><span style='color:red;'>Le déficit commercial en nette baisse</span>

L’embellie du marché international des hydrocarbures demeure le principal facteur qui a permis une réduction du déficit commercial à 2,05 milliards de dollars seulement sur les 8 premiers mois de 2018. Ce même déficit s’évaluait à 8,19 milliards de dollars à la même période de 2017.

En huit mois, l’Algérie a réalisé des exportations hors hydrocarbures au delà des deux milliards de dollars. Bien que marginale dans la valeur globale des exportations qui a plafonné à 28, 345 milliards de dollars, il convient de noter que les produits commercialisés par les entreprises algériennes ont augmenté en valeur de 63,13% par rapport à la même période de 2017.

C’est valablement une petite performance à souligner, lorsqu’on sait que l’acte d’exporter à partir d’Algérie n’est pas une sinécure, loin de là. Dans ce lot des marchandises qui ont été commercialisées à l’étranger, on retrouve les demi-produits qui rapportent au trésor public 1,62 milliards de dollars. En 2017 à la même période, la valeur de cette exportation était de 879 millions dollars. Ceci représente une hausse de 83,85%. Il y a lieu de relever également que les hausses ont été enregistrées dans l’ensemble des postes d’exportations hors hydrocarbures. De 2,04%, à 53,33% de progression positive, l’économie algérienne a visiblement fait mieux qu’en 2017. Il reste, cependant que les niveaux demeurent ridiculement bas pour l’ensemble des produits exportés. Mais au vu de l’évolution de la machinerie économique orienté vers l’export, il y a de l’espoir à faire valoir.

Cette poussée des exportations hydrocarbures n’aura pas été l’élément clé dans le rapport du Centre national des transmissions et du système d’information des Douanes (Cntsid). Il va de soit que l’embellie du marché international des hydrocarbures demeure le principal facteur qui a permis une réduction du commercial à 2,05 milliards de dollars seulement sur les 8 premiers mois de 2018. Ce même déficit s’évaluait à 8,19 milliards de dollars à la même période de 2017. La baisse est significativement importante et s’établie à 75%.

Cette tendance positive pour le commerce extérieur est le fait d’une hausse des exportations à 28,342 milliards de dollars, contre 22,952 milliards de dollars sur la même période de 2017. La plus-value est de 5,39 milliards de dollars, soit 23,48. A contrario, les importations ont légèrement baissé pour s’installer à 30,394 milliards de dollars, alors qu’elles étaient de l’ordre de 31,142 milliards de dollars à la même période de l’année écoulée. En valeur, la baisse a été de 748 millions de dollars et en proportion, de -2,4%, note le Cntsid dans son document. De fait, les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 93% contre 74% à la même période de l’année précédente.

Dans ce schéma, les hydrocarbures ont couvert les importations à 93%, s’établissant à 26,33 milliards de dollars contre 21,72 milliards de dollars, soit une hausse de 4,61 milliards de dollars. On aura deviné que cette prouesse est la conséquence directe de la hausse des cours de pétrole. Il faut savoir que la moyenne des prix est montée à plus de 71 dollars entre janvier et août 2018. Sur les 8 premier mois de l’année précédente, les cours moyens tournaient autour de 51 dollars le baril.

Cela pour l’architecture du commerce extérieur du pays au 31 août dernier. Dans le détail, Cntsid rapporte que la facture des importations des biens énergétiques et lubrifiants, essentiellement les carburants, a baissé de 45,1%. Elle s’est établie à 730 millions de dollars, économisant au trésor plus de 400 millions de dollars, sachant que sur la même période en 2017, la facture était de 1,33 milliards de dollars. Ce poste d’importation est appelé à se réduire les prochaines années, jusqu’à passer à l’export. D’autres baisses sont également enregistrées dans pas mal de biens importés, à l’exception des produits bruts dont la facture a grimpé à 1,278 milliard de dollars et les biens de consommation non alimentaires qui est passée de 5,66 milliards de dollars en 2017, à 6,36 milliards de dollars en 2018.

Enfin, il ressort du dernier rapport du Cntsid que le commerce extérieur se porte de mieux en mieux au plan financier. Il n’est pas exclu de voir l’Algérie réaliser un excédent, même léger, à la fin de l’année en cours.

Alger: Smaïl Daoudi