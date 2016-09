<span style='text-decoration: underline;'>Il s’est établi à près de 14 milliards de dollars sur les 8 premiers mois</span> :<br><span style='color:red;'>Le déficit commercial se creuse</span>

Lorsqu’on associe les recettes des hydrocarbures dans le calcul de la balance commerciale, on tombe sur un niveau d’exportation à hauteur de 17,56 milliards de dollars. Mais là contrairement au déficit, la tendance est baissière.

Avec des exportations hors hydrocarbures de 1,1 milliard de dollars pour les huit premiers mois de l’année en cours, l’économie nationale est encore très loin de l’objectif de diversification escompté. C’est d’autant vrai qu’en comparaison avec l’année dernière pour la même période, les exportations hors hydrocarbures ont connu une baisse de 16,4%. Elles étaient de l’ordre de 1,32 milliard de dollars entre le 1er janvier et le 31 août 2015. En proportion, l’économie hors hydrocarbure ne pèse que 6,3% en matière d’exportation. Ces chiffres rendus publics hier, par le Centre national de l’informatique et des statistiques (CNIS) des services des Douanes, donne le ton à une structure commerciale en déphasage totale avec le discours du gouvernement en terme de revalorisation du produit national et la promotion d’une économie indépendante du pétrole. Cette amère réalité est très visible dans le déficit commercial qui a atteint 13,997 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2016. Ce chiffre pourrait ne pas être catastrophique, ramené au niveau d’endettement du pays, mais ce qu’il y a lieu de retenir, c’est la tendance haussière du déficit. La balance commerciale a perdu près de 3 milliards de dollars à la même période entre l’année dernière et cette année. Le Cnis relève que le déficit était de l’ordre de 11,06 milliards de dollars à la même période de 2015. En proportion, la hausse est de 26,5%.

Lorsqu’on associe les recettes des hydrocarbures dans le calcul de la balance commerciale, on tombe sur un niveau d’exportation à hauteur de 17,56 milliards de dollars. Mais là contrairement au déficit, la tendance est baissière, puisque durant les huit premiers mois de 2015, l’Algérie a exporté l’équivalent de 24,71 milliards de dollars. Le recul est estimé à 7,15 milliards de dollars en valeur et à -29% en proportion. La «tâche blanche» dans le tableau noir du Cnis, est relative aux importations. Celles-ci, ont également baissé. Mais il n’y a pas de quoi crier victoire, puisque la différence est de 4,22 milliards de dollars entre les 8 mois de 2015 par rapport à la même période de l’année en cours. En effet, les exportations sont à 31,56 milliards de dollars contre 35,78 milliards de dollars en 2015, soit une baisse de 11,8%.

Le ratio qui inquiète le gouvernement, tient à la couverture des importations par les exportations qui se réduit comme une peau de chagrin. Il était de 69% en 2015, il est de 56% sur les huit mois de l’année en cours.

Dans son rapport, le Cnis détaille l’architecture des exportations hors hydrocarbures, soulignant une baisse dans les demi-produits avec 836 millions de dollars en 2016 contre 1,04 milliard de dollars en 2016. Une autre baisse a été constatée. Il s’agit des biens alimentaires qui sont passés de 186 millions de dollars en 2015 à 172 millions de dollars durant l’exercice actuel. De même pour les produits bruts avec 52 millions de dollars en 2016, contre 69 millions de dollars en 2015. Si non, toutes les autres filières ont connu des hausses. Ainsi, les biens d’équipements industriels ont rapporté 30 millions de dollars, doublant le chiffre de l’année dernière qui s’est arrêté à 14 millions de dollars. Les biens de consommation non alimentaires, ont fait un chiffre de 11 millions de dollars, alors qu’il était de 7 millions de dollars en 2015.

Pour ce qui est des importations, tous les groupes de produits ont connu une baisse entre début janvier et fin août de l’année en cours.

L’on notera enfin, que l’Italie demeure le premier client de l’Algérie, avec 3,5 milliards de dollars, talonné par l’Espagne qui a acheté pour 2,38 milliards de dollars suivra la France avec 2,06 milliards de dollars. Quant aux fournisseurs, la Chine trône sur les importations algériennes avec 5,44 milliards de dollars. La France vient en deuxième position avec 3,38 milliards de dollars et une balance en sa faveur d’un peu plus d’un milliard de dollars.

Smaïl Daoudi