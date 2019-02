Le déficit de responsabilité citoyenne

Malgré les efforts de quelques courageux décideurs sincèrement engagés sur le front du développement local, malgré les crédits colossaux affectés depuis ces vingt dernières années, la ville d’Oran, derrière ses nouvelles façades et ses grands chantiers, continue d’offrir à une majorité de ses habitants, son lot de dépit, de frustrations, d’incertitudes et d’inquiétudes partagées sur l’avenir social et urbain de leur cité. Tant il est vrai que beaucoup reste encore à faire pour améliorer et embellir le cadre urbain pour assurer l’hygiène et la propreté, pour réhabiliter et entretenir le patrimoine architectural et historique pour protéger l’environnement et pour répondre aux attentes sociales en matière d’emploi, de logements, d’éducation et de santé.

Une mission ardue et bien difficile pour les décideurs locaux qui, une fois installés, découvrent et héritent des déficits accablants, des retards de chantiers, des incohérences dans les études et la programmation et parfois de scandaleuses dérives de gestion pénalisant le développement et l’aménagement harmonieux des quartiers et des communes. De ces blocs et bordures de faux-marbre censés orner la place historique du 1er Novembre et ses deux lions gardant la Mairie, jusqu’à l’hideuse passerelle métallique érigée au bout du Front de Mer, en passant par de multiples endroits où même les pierres du sous-sol s’affaissent et se révoltent, beaucoup d’exemples peuvent être cités pour illustrer la laideur et le déficit en maintenance urbaine qui touche la ville depuis longtemps.

Les trottoirs de grandes artères du centre-ville, refaits il y a quelque temps avec le fameux «béton imprimé», offrent chaque hiver aux passants, des flaques d’eau retenues par les pavés gondolés. Des trottoirs qui, par leur grisaille poussiéreuse, accentuent l’ambiance lugubre et morose. Pourtant, depuis toujours, le discours officiel reste axé sur la nécessité d’identifier, de cerner et de résoudre tous les problèmes et situations inscrits au registre des «points noirs» devant être éradiqués.

Mais, les déchets et détritus inondant certains quartiers, les gravas de chantier abandonnés ici et là, et parfois le vol ou la dégradation sauvage de quelques équipements urbains, relèvent d’un flagrant déficit de citoyenneté qui ne saurait être réglé par la seule volonté d’un gestionnaire municipal aussi compétent soit-il.

S.Benali