<span style='text-decoration: underline;'>En présence de hauts responsables et d'une foule nombreuse</span>:<br><span style='color:red;'>Le défunt Miloud Chorfi inhumé au cimetière d’Aïn El Beïda</span>

Le défunt sénateur et cadre du RND Miloud Chorfi, décédé, lundi des suites d’une maladie, a été inhumé, mardi, après la prière de dohr au cimentière d’Aïn El Beïda d’Oran. L’enterrement a eu lieu en présence du Président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, du président de l’Assemblée Populaire Nationale, Larbi Ould Khelifa, du ministre des moudjahidine, Tayeb Zitouni, du Secrétaire général du Rassemblement National Démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, ainsi que des autorités civiles et militaires, de nombreuses personnalités nationales et d’une foule nombreuse composée de proches et amis du défunt.

Le sénateur et l’ex-président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), souffrant, a été hospitalisé, il y a quelques jours, au service de pneumologie de l’Etablissement hospitalo-universitaire «1er Novembre» d’Oran. Il est décédé, lundi dans la matinée, à l’âge de 64 ans. Ancien journaliste, le défunt avait exercé à l’APS puis au quotidien El Djoumhouria avant de rejoindre la télévision nationale où il a occupé plusieurs postes.

Cadre du Rassemblement National Démocratique (RND), il a assumé plusieurs responsabilités dont celles de député et de porte-parole de la formation d’Ahmed Ouyahia.

Désigné en 2014, à la tête de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), il a été nommé en janvier dernier, sénateur dans le tiers-présidentiel.