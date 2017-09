<span style='text-decoration: underline;'>Dépôt des listes de candidatures des élections locales</span>:<br><span style='color:red;'>Le délai expire aujourd’hui à minuit</span>

C’est aujourd’hui à minuit, qu’expire la période réservée au dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas dans le cadre des élections des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas du 23 novembre expire.

Ce délai pour information, avait été rappelé ce jeudi par les services du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Le même ministère avait rappelé auparavant, à l’adresse des formations politiques désirant constituer des alliances, les dispositions contenues dans la loi organique relative au régime électoral.

Dans ce contexte, le ministère a précisé qu’en cas d’alliance entre deux (2) partis politiques et plus, celle-ci «doit être constituée par les premiers responsables des partis politiques qui la composent et doit revêtir un caractère national».

Néanmoins, les partis politiques composant l’alliance nationale, «peuvent présenter des listes de candidatures à titre individuel et cela uniquement au niveau des circonscriptions électorales dépendant de la même wilaya (soit communales ou de wilaya) où l’alliance nationale ne s’est pas présentée». «A ce titre, les listes de candidatures au niveau de la même wilaya, (l’ensemble des circonscriptions électorales communales ou de wilaya), sont déposées, soit au titre de l’alliance nationale, soit à titre individuel par chaque parti politique composant cette alliance nationale».

Les partis politiques sont appelés à remettre aux services du ministère de l’Intérieur, le document justificatif fondant leur alliance nationale, «dûment signé par les responsables des partis politiques concernés avant le dépôt des listes de candidatures aux fins de sa diffusion et prise en compte au niveau des wilayas».

Au chapitre des inscriptions des électeurs en perspective de cette joute, un total de 691 727 nouveaux inscrits, ont été enregistrés dans l’opération de la révision exceptionnelle des listes électorales.

