<span style='text-decoration: underline;'>«Les revendications relevant des compétences des tutelles ont été satisfaites»</span>:<br><span style='color:red;'>Le département de Benghabrit répond au CNAPESTE</span>

Le ministère de l’Education nationale a indiqué dans un communiqué, que les doléances relevant de son secteur, ont été satisfaites. Une réponse par laquelle la tutelle tente d’éloigner sa responsabilité dans le mouvement de grève entamé par CNAPESTE depuis mardi dernier.

En guise de réponse aux revendications des enseignantes grévistes du CNAPESTE, le ministère a rappelé dans un communiqué, le dossier de promotion systématique des nouveaux grades pour régulariser les carences résultant de l’application de la loi relative à la promotion systématique des enseignants des trois cycles aux nouveaux grades (135.000 postes budgétaires), avec attribution de 45.000 postes annuellement à compter de 2015 jusqu’à 2017 par voie d’inscription aux listes de qualification et à l’examen professionnel, indique un communiqué du ministère.

Le ministère a souligné également, qu’il a procédé à la régularisation de la situation de certains fonctionnaires relevant du corps de l’enseignement des cycles primaire et moyen en les promouvant au grade d’enseignant formateur après avis favorable du Premier ministre en vertu de la correspondance N° 375 du 31 août 2017. Il s’agit des fonctionnaires de l’enseignement primaire et moyen promus entre 2008 et 2014 et des maîtres d’écoles primaires intégrés au grade d’enseignants de l’école primaire.

Concernant les postes pédagogiques de promotion aux grades d’enseignant principal et enseignant formateur, «une commission technique a été installée pour examiner et définir les normes pédagogiques en vigueur ainsi que la révision de la mission confiée à ces deux grades», ajoute le communiqué.

Rappelant que cette commission devra présenter à la fin de ce trimestre, les résultats de ses travaux au partenaire social, le ministère a annoncé qu’il a ouvert les examens professionnels le 29 mai 2017 avant la date fixée au procès-verbal, soit le 2 juin 2017 et ce, à l’effet de permettre aux enseignants concernés, de bénéficier des dispositions transitoires pour concilier entre l’ancienneté acquise dans les grades d’intégration et les anciens grades conformément aux dispositions du premier alinéa de l’instruction interministérielle N°003 du 12 octobre 2015.

Pour les enseignants du cycle primaire et ceux de l’enseignement fondamental et qui ont achevé leur formation après le 3 juin 2012, ils ont été promus aux nouveaux grades par le calcul de l’ancienneté acquise dans le grade initial et le nouveau grade conformément aux conditions et modalités avec conversion automatique de leurs postes, détaille le communiqué du MEN. Selon la même source, il a été également procédé au règlement des opérations d’intégration avec effet rétroactif à partir du 3 juin 2012, ainsi qu’au règlement des arriérés de salaire de l’ensemble des enseignants, y compris ceux qui ont été mis à la retraite avant l’application de ces dispositions, outre l’organisation de deux sessions de formation exceptionnelles de rattrapage au titre des années 2015 et 2016 au profit des enseignants de l’école primaire et du fondamental pour la promotion aux grades de base, puis aux nouveaux grades, à l’initiative du Ministère.

Le CNAPESTE vise loin

A la lecture de ce long communiqué, on constate en effet, que les revendications relatives au statut, aux promotions et régularisations sont bien prises en charge. Mais la plate-forme du CNAPESTE va bien au-delà de ces revendications techniques, pour parler de «menaces sur l’exercice de la liberté syndicale», «le pourrissement de la situation», à travers les situations, prévalent dans les wilayas de Blida, Bejaia et Tizi-Ouzou.

Enfin, Messaoud Boudiba, porte-parole du CNAPESTE, a exigé mercredi, aux autorités, des sanctions contre ceux qui ‘il a qualifié de «responsables du pourrissement». Avec un tel communiqué, à travers lequel le département de Mme Benghabrit dit qu’«il n’y a rien à négocier», un risque de plus grande crispation n’est pas à exclure dès demain où d’autres syndicats pourraient se joindre au mouvement.

Commission d’enquête à Bejaia

La ministre de l’Education nationale, s’est engagée, jeudi, d’envoyer une commission d’enquête dans la wilaya de Béjaia pour tenter de mettre fin au mouvement de grève du CNAPESTE qui paralyse des établissements scolaires depuis trois mois.

L’annonce a été faite au cours d’une audience accordée jeudi, au président de l’assemblée populaire de la wilaya (APW) de Béjaia, Mehenni Hadadou, accompagné du député Chafaa Bouaiche. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le P/APW de Béjaia écrit que «la Ministre a exprimé sa disponibilité dans le cadre du dialogue, à recevoir une délégation du bureau du CNAPESTE de la wilaya de Béjaia et ce, dans les brefs délais, pour une issue à la crise». La Ministre s’est également engagée, selon la même source, à «envoyer une commission composée d’inspecteurs à Béjaia, début de la semaine prochaine, pour traiter tous les cas relatifs à la pédagogie».

