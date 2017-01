<span style='text-decoration: underline;'>Augmentation des tarifs de transport</span>:<br><span style='color:red;'>Le département de Telai rassure les citoyens</span>

Malgré la rentrée en vigueur de la loi de Finances 2017 qui a engendré l’augmentation des prix du carburant, de TVA, de pneumatiques et autres accessoires et pièces de rechanges, le ministère des Travaux publics et des Transports écarte toute action d’augmentation de tarifs des transports de voyageurs.

Alger: Wahida Oumessaoud

C’ est en effet, la déclaration de Mustapha Nassib, directeur des Transports du ministère des Transports et des Travaux publics qui a tenu à rassurer les citoyens d’«aucune augmentation des tarifs des transports par autobus assurés par les opérateurs privés».

Cette déclaration est contraire à celle des syndicalistes des transporteurs qui ont prévu une augmentation avant même la rentrée en vigueur de la LF 2017. Intervenant hier sur les ondes de la chaine 3 de la Radio algérienne, M. Nassib a fait état d’une rencontre réunissant les syndicats des transporteurs et des cadres du ministère et ce, pour examiner des mesures devant permettre à ces opérateurs d’absorber les répercussions de l’augmentation des prix des carburants décidée au titre de la loi de Finances de 2017.

La réunion de la commission qui a trop tardé pour prendre des décisions, a été une occasion pour les représentants des transporteurs d’exposer leurs problèmes quotidiens. Mais selon des échos au sein de cette commission, les représentants du ministère des Transports auraient évité d’aborder dans la matinée d’hier le sujet des augmentations. «Ils tentaient de nous convaincre de ne pas appliquer des augmentations des prix du transport» nous indique notre interlocuteur qui précisera que «si le ministère n’accordera pas des augmentations, les transporteurs vont appliquer des augmentations anarchiques, chose qui créera des conflits avec les citoyens (voyageurs».

Pour sa part, la Fédération des transports de voyageurs et de marchandises affiliée à l’UGCAA, plaide pour des augmentations raisonnables. D’ailleurs, elle est entrée en concertation avec d’autres syndicats de transports publics de voyageurs et de marchandise pour «activer la relance de commission chargée de l’étude de l’augmentation des tarifs de transport installée et chapeautée par le ministère des Transports». Pour les responsables de cette Fédération, la nouvelle tarification se fera en fonction des hausses équivalentes à l’impact de l’augmentation des prix du carburant sur les charges journalières des transporteurs. La réunion d’hier qui regroupait les syndicalistes et des responsables au sein du ministère des Travaux publics et transports, n’ont pas encore élaboré des recommandations et continueront encore à se concerter afin de trouver une solution à ce point important.

Il est à rappeler que l’année passée, les transporteurs ont décidé des augmentations des prix du transport public, sans attendre la décision du ministère de tutelle qui a réagi au mois de février de 2016, en fixant les augmentations à 10%.