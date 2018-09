<span style='text-decoration: underline;'>Lutte antiterroriste</span>:<br><span style='color:red;'>Le Département d’État US salue les efforts de l’Algérie</span>

Les efforts de l’Algérie en matière de lutte antiterroriste ont été salués par de nombreux pays et loués dans les différents rapports établis ces dernières années concernant la situation sécuritaire dans plusieurs régions du monde.

C’est dans ce cadre que le Département d’État américain a affirmé dans son dernier rapport de 2017 sur le terrorisme dans le monde, que l’Algérie a réussi à resserrer l’étau sur les groupes terroristes activant dans la région.

Saluant les efforts menés par l’Algérie pour sécuriser ses frontières, le même rapport a fait état d’une forte mobilisation en faveur de la paix et de la sécurité régionales. La même source a affirmé que la sécurité des frontières est restée une priorité de premier plan pour l’Algérie.

Pour la même source, les chiffres publiés par l’ANP renseignent sur le maintien d’une pression continue sur les groupes terroristes, indiquant que les forces armées algériennes sont parvenues à neutraliser ces groupes extrémistes, s’imposant comme un rempart contre le terrorisme dans la région.

Le rapport rédigé par le bureau du contreterrorisme du département d’Etat pour le Congrès relève que certains analystes estiment que les pertes continues (subies par les groupes extrémistes), ont considérablement réduit la capacité des groupes terroristes à opérer en Algérie.

Dans le même cadre, le rapport a indiqué que la sécurité des frontières est restée une priorité de premier plan pour se prémunir de l’infiltration de terroristes venant de pays voisins.

La même source vise les actions de coordination entre les douanes algériennes et tunisiennes le long des frontières communes, le déploiement de soldats supplémentaires sur la frontière avec la Libye, le renforcement de la surveillance sur la frontière ouest et le recours accru aux technologies avancées en matière de surveillance aérienne. Le rapport affirme que « tous les postes frontaliers en Algérie ont accès aux bases de données d’Interpol ».

Le rapport a indiqué également que « l’Algérie a soutenu activement en 2017, les efforts visant à contrer la menace du groupe terroriste autoproclamé «Organisation de l’Etat Islamique (Daech/EI) à travers les programmes de renforcement des capacités des pays voisins et la coprésidence du groupe de travail sur le renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest ».

Le rapport a cité l’action menée par les forces armées et les différents services de sécurité en matière de contre-espionnage, d’enquêtes, de sécurisation des frontières et aussi de réponse aux crises, le rapport constate que le Ministère de la Défense Nationale a «fourni des rapports en temps opportun» sur les saisies d’armes et de drogue ainsi que sur les opérations d’élimination de terroristes.

Le document a rapporté aussi le fait qu’en 2017, le gouvernement algérien a maintenu une politique stricte qui exclut toute concession aux groupes terroristes qui détiennent des otages.

Sur le plan diplomatique, le rapport indique que l’Algérie est restée en 2017, fortement engagée en faveur de la paix et de la sécurité régionale. « Elle préside le comité international de suivi de l’accord de paix au Mali, soutient le processus politique onusien en Libye et participe à divers forums sahélo-sahariens pour discuter des politiques de développement et de sécurité dans la région et coordonner l’action des donateurs ».

La même source a rappelé le rôle actif de l’Algérie comme membre fondateur du Forum mondial contre le terrorisme et coordonnateur de l’Afrique pour la lutte antiterroriste, le rapport précise que l’Algérie abrite les sièges d’Afripol et de l’Unité de fusion et de liaison du Cemoc (Comité d’Etat-Major Opérationnel Conjoint) qui regroupe également le Mali, le Niger et la Mauritanie. Le rapport met en exergue par ailleurs, l’approche algérienne pour contrer l’extrémisme violent qui inclut des programmes de réhabilitation et d’intégration, y compris pour les terroristes repentis.

Alger: Samir Hamiche