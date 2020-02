<span style='text-decoration: underline;'>Alors qu’il a été exclu des rangs du RND</span>:<br><span style='color:red;'>Le député Chihab réagit et s’attaque à Mihoubi</span>

Rien ne va plus au Rassemble- ment national démocratique (RND). La commission de discipline a décidé, lundi, d’exclure officiellement Chihab Seddik des rangs du parti. Cette décision a été vivement contestée par le député Chihab.

En effet, la commission de discipline, qui a déjà exclu il y a quelques jours d’autres membres, explique que cette décision est motivée par les multiples violations des statuts du parti par le député Seddik Chihab, qui occupait il y a quelques temps, le poste de porte-parole du parti et en même temps coordinateur du parti dans la Capitale. Une double casquette, qui était en contradiction avec les statuts et le règlement intérieur du RND. A rappeler que le député Seddik Chihab a été éjecté au mois d’avril de l’année écoulée du RND par l’ex-SG du parti Ahmed Ouyahia, en prison depuis plusieurs mois suite à l’inculpation dans des affaires de corruption. Le député Chihab n’a pas trop attendu pour réagir. Lundi soir déjà, il a estimé, dans un communiqué de presse, que « la réunion de la commission de discipline est illégale car décidée par un secrétaire général par intérim qui n’est pas habilité à le faire, compte tenu de l’article 33 des statuts du parti et l’article 139 du règlement intérieur ». En détaillant ses dires, Seddik Chihab dira que « le secrétaire général par intérim est chargé uniquement de préparer le congrès extraordinaire du parti. Le prochain congrès est prévu le 18 et 19 mars 2020 à Alger ». Pour lui, dès l’installation du comité de préparation du congrès, toutes les structures du parti sont annulées. Donc, précise-t-il, la réunion de la commission de discipline est non organique. L’ex-porte-parole du RND, nie avoir reçu aucune convocation de quelque partie, tout en ajoutant que la commission de discipline du RND ne s’est jamais réunie selon les conditions légales lui permettant de prendre ce genre de décisions. Pire encore, Seddik Chihab s’est attaqué ouvertement à Azzedine Mihoubi, SG par intérim du RND depuis l’incarcération d’Ahmed Ouyahia. Il dira qu’«Azzedine Mihoubi a été imposé au RND par certaines parties qui voyaient en lui un instrument malléable pour servir la bande aux fins de répondre aux tentatives, entamées à partir de décembre 2018, de rendre le parti au peuple. A souligner que les membres de la commission de préparation du prochain congrès extraordinaire du rassemblement nationale démocratique qui compte 184 membres, installée au mois de janvier passé, s’attellent à préparer la feuille de route du congrès et les rapports qui seront soumis au débat. La date de la tenue du congrès extraordinaire est prévue pour les 18 et 19 mars prochain.

Noreddine Oumessaoud