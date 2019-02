<span style='text-decoration: underline;'>Coupe arabe des clubs (1/4 de finale - retour) Al-Merrikh - MCA</span>:<br><span style='color:red;'>Le dernier carré passe par Omdurman</span>

Tenu en échec à domicile lors de la première manche (0-0), le MC Alger aura à coeur de renverser la vapeur samedi à Omdurman (18h00) face aux Soudanais d’Al-Merrikh, en match comptant pour les quarts de finale (retour) de la Coupe arabe des clubs de football.

Le «Doyen» est appelé à sortir le grand jeu face à des Soudanais intraitables dans leur antre d’Omdurman, même s’ils restent sur une contre-performance concédée le 6 février à domicile en championnat local face au Ahli Khartoum (2-2). Al-Merrikh est néanmoins confortablement installé en tête du groupe A du championnat avec 24 points, devançant de sept longueurs Al-Mourada qui compte 17 unités. «Je sais qu’on peut revenir avec la qualification du Soudan. En fait, c’est dans ces moments difficiles qu’on découvre s’il y a vraiment un groupe ou pas. Sincèrement, je crois que tout le monde l’a vu, on a montré qu’au MCA, il y a un groupe soudé, solide et volontaire. Il y a un bon état d’esprit qui règne et avec la volonté de tout le groupe, on va réaliser l’exploit et revenir avec le billet qualificatif», a assuré Sofiane Bendebka, repositionné dans l’axe central en l’absence du défenseur Ayoub Azzi, forfait pour le reste de la saison en raison d’une blessure au genou. Outre Azzi, l’entraîneur du Mouloudia Adel Amrouche doit également composer sans le milieu de terrain malgache Ibrahim Amada, blessé. De son côté, Al-Merrikh pourra compter sur le retour de blessure de son attaquant vedette Bakry Al-Madina. Pour préparer le match face au MCA, les Soudanais ont battu lundi l’équipe réserve en amical (7-1). Al-Merrikh s’est qualifié pour les quarts de finale aux dépens de l’autre club algérois l’USMA (aller : 4-1, retour : 0-2), alors que le MCA a passé l’écueil des Saoudiens d’Al-Nasr, remportant les deux manches (1-0, 2-1). En cas de qualification, le MCA rencontrera en demi-finales les Tunisiens de l’ES Sahel, tombeurs des Marocains du Raja Casablanca (aller : 2-0, retour : 0-1). Dans les deux autres quarts de finale, Al-Wasl (Emirats arabes unis) défiera Al-Ahly (Arabie saoudite), alors qu’Al-Hilal (Arabie saoudite) croisera le fer avec Al-Ittihad d’Alexandrie (Egypte).