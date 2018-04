<span style='text-decoration: underline;'>La réception des citoyens</span>:<br><span style='color:red;'>Le dernier des soucis de quelques responsables</span>

Le wali d’Oran M. Mouloud Chérifi, vient d’adresser une instruction ferme aux directeurs d’exécutifs et aux chefs de daïras, pour ouvrir les portes de leurs administrations aux citoyens durant une journée par semaine afin de les accueillir et recevoir leurs doléances et leurs préoccupations et œuvrer pour les résoudre selon la loi en vigueur. Cette instruction est une sorte d’avertissement pour ces responsables.

Le wali a reçu des informations faisant état que quelques directeurs d’exécutifs et de responsables ne respectent pas la période consacrée à la réception des citoyens avec des excuses liées aux obligations professionnelles. Ces responsables chargent leurs adjoints qui sont selon la wilaya, non qualifiés pour accueillir les citoyens et résoudre leurs préoccupations surtout les plus urgentes. Cette situation pénalise le citoyen dans la capitale de l’ouest et frappe de plein fouet la relation entre l’administration et le citoyen. Mouloud Chérifi a pris les choses en mains finalement et a demandé également des états de lieux périodiques sur la réception des citoyens. Cette réception qui est un droit du citoyen et une pierre primordiale dans la pyramide de «l’administration au service du citoyen». Notons, que le wali d’Oran consacre chaque matinée de chaque mardi afin d’accueillir les citoyens et les représentants de la société civile où il adresse des directives pour la prise en charge de leurs doléances.

Notons, que plusieurs citoyens sont confrontés aux difficultés quotidiennes au niveau de plusieurs administrations où ils ont le refus catégorique d’être accueillis par quelques responsables, pour les agents d’accueil, un seul mot «il n’est pas là, «il est en réunion», «il a une réunion dans la wilaya» c’est ce genre de phrases dites au citoyens quotidiennement dont quelqu’un devant cette situation ne trouve pas à quel saint se vouer, il se dirige par la suite pour des fois protester devant le siège de la wilaya, alors que ces problèmes devaient se résoudre au niveau des communes ou des daïras et si ces citoyens ont la chance d’être reçus par ces responsables, c’est des fois presque «un miracle», le rendez-vous durera quelques minutes. Dans le même cadre, il existe à Oran, des maires qui reçoivent durant la journée de réception, plus d’une centaine de citoyens. Combien de temps est réservé pour chaque citoyen? Combien de doléances ont été résolues ? Difficile à calculer.

Ce qui est sûr, est que ces certaines anomalies constatées dans quelques administrations concernant la réception des citoyens, vient nuire à l’image de l’administration et donner un véritable KO aux efforts du Ministère de l’Intérieur et des collectivités locales. Le ministre M. Bédoui a insisté à maintes reprises sur l’importance de l’accueil des citoyens et appelé à opérer le changement tant attendu du rapport entre administrés et autorités locales dans le but de mettre un terme à la crise de confiance qui existe entre l’administration et le citoyen.

Fethi Mohamed