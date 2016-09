<span style='text-decoration: underline;'>Oran | HADJ 2016</span> :<br><span style='color:red;'>Le dernier groupe de hadjis a pris le départ hier vers les Lieux Saints</span>

Le dernier groupe de hadjis (300) a pris le départ, hier vers les Lieux Saints à partir de l’aéroport international Ahmed Ben Bella. Tous les moyens humains et matériels ont été déployés pour le bon déroulement de ces voyages et toutes les dispositions ont été prises par les services de la direction des Affaires religieuses et des wafks. Rappelons, que quelque 6700 hadjis issus de l’Ouest, accompliront ce rituel et ont pris leur départ à partir de l’aéroport international Ahmed Ben Bella. Le premier voyage du premier groupe de hadjis vers la Mecque a eu lieu le 18 août dernier à 06h30 du matin.

Bekhaouda Samira