Que se passe-t-il dans nos mosquées ? La dernière montée au créneau du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, renseigne sur une montée insidieuse des extrémistes religieux qui sont en train de vouloir rééditer leur coup de la fin des années 80, en tentant de reprendre en main les mosquées de la République et de diffuser leurs cultes haineux et étrangers à notre islam fait de pardon, miséricorde et de paix.

Une OPA qui ne dit pas son nom et qui se fonde essentiellement sur une stratégie amenant à jeter le discrédit et le doute sur les Imams. Tapis, pour certains d’entre eux, dans les fameuses commissions de mosquées, ils remettent en cause les prêches des Imams et poussent vers une remise en cause de leur légitimité. Plus que cela, ils sont même passé à l’acte, selon le ministre Mohamed Aissa, en assassinant deux Imams et en blessant et insultant des dizaines d’autres qui ne partageaient pas leur idéologie. Une autre offensive intégriste qui n’augure rien de bon pour l’avenir du pays, et qui doit être matée dans l’œuf avant qu’elle n’échappe à tout contrôle et que nos mosquées ne deviennent des tribunes à l’appel au meurtre et au «takfir» de toute la société algérienne.

Le moment est certainement des plus graves et les dernières sorties du ministre renseignent sur le degré de dangerosité de cette nouvelle vague d’intimidation intégriste qui rampe dans nos mosquées et qui n’a nullement l’intention de s’arrêter en si bon chemin. L’Algérie d’aujourd’hui, ne peut plus se permettre un retour aux années de feu et de sang qui ont commencé de la même manière à laquelle nous assistons aujourd’hui. L’emprise des radicaux sur nos mosquées, a été le point de départ d’une méthodique et assidue stratégie qui a mené notre pays vers le chaos totale et des années de terrorisme des plus violents qui a coûté la vie à près de 300.000 Algériens et un pays totalement paralysé avec une économie à genou et des milliards de dollars de perte.

Il fallait alors à l’Algérie, des années de restructuration et de reconstruction pour pouvoir enfin sortir de l’abîme. Les pouvoirs publics ont du engager un long processus pour récupérer les mosquées et les consacrer à la seule adoration de Dieu, comme le dit le ministre Aissa «Nous avons récupéré les mosquées de la République pour les consacrer uniquement à Dieu. Nous avons saisi la justice, en laquelle nous avons confiance et nous souhaitons qu’elle mette un terme aux agissements de ces conspirateurs». L’heure est grave et le ministre en a pris la mesure et actionné tous les mécanismes pour éviter au pays un retour aux années de l’horreur.

Par Abdelmadjid Blidi