Il aura fallu quelques millions d’années pour que l’on comprenne que certaines régions du monde sont véritablement bien plus riches que d’autres. Et pendant toutes ces années, l’être humain s’est trompé. Et pour cause, il avait misé sur l’eau et la verdure pour sa classification et il ressort à la fin, que ce sont les contrées les plus désertiques de la planète qui regorgent d’inestimables richesses. Le Sahel répond parfaitement à la définition de territoire très riche. Mais comme l’humanité l’avait sous-estimé durant ces millions d’années, il est tombé entre les mains de personnes qui ne savent pas comment faire pour créer ce qu’on appelle, depuis quelques décennies, le PIB.

Forcément, ceux qui avaient misé sur la verdure et l’abondance de l’eau et qui, soit dit en passant, n’avaient pas tort, veulent profiter du potentiel du Sahara africain pour booster leur PIB. On devine donc que le Sahel est peut- être riche, mais ce ne sont pas les pays qui sont riches, mais les territoires. Ces pays n’y connaissent pas grand-chose à la transformation de la richesse naturelle en PIB.

Posons-nous donc la question qui s’impose: c’est quoi un pays riche? La définition moderne de la réponse donne ceci: un pays riche se mesure à son PIB. Plus cet indice est élevé, plus le pays brille parmi les Nations comme le bel exemple de la décennie. Une réussite que devrait méditer, ceux dont le PIB est encore à la traîne.

Mais un pays riche ne veut pas dire systématiquement une société vivant dans l’aisance matérielle. Parce que le PIB n’est pas toujours redistribué avec équité. Disons qu’il n’est jamais distribué avec équité. En général, ce sont quelques dix ou vingt pour cent de la population qui s’accaparent plus de cinquante pour cent du PIB. Le reste va au petit peuple. Cela dit, lorsque cet indice est vraiment élevé, même les miettes suffiraient à faire vivre tout un peuple, à l’exemple de la France, jusqu’à l’apparition des gilets jaunes. Disons qu’on général, on s’en fiche de savoir qu’un tel a ramassé des milliards, lorsqu’un emploi payé au SMIG arrive à faire vivre convenablement sa famille.

Mais nos Smicard peuvent-ils s’estimer heureux, sachant qu’ils vivent dans un pays dont les territoires fournissent du pétrole. Ils fourniront dans les années à venir, du gaz de schiste et dans quelques décennies, ce sera le soleil qui se chargera d’assurer le fonctionnement de la perfusion. Ce sont nos politiques qui seront satisfaits. Ils peuvent faire toutes les promesses possibles et imaginables, se tromper sur beaucoup de dossiers sensibles, il y aura toujours quelque chose pour nous maintenir en vie. Comme quoi, ça sert d’avoir les quatre cinquième du pays désertiques.

Par Smaïl Daoudi