<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran Mouloud Chérifi invité du forum des citoyens de Ouest Tribune</span>:<br><span style='color:red;'>«Le développement est un travail d’équipe»</span>

Invité au forum des citoyens d’Ouest Tribune, le wali d’Oran Mouloud Chérifi, a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses avec la presse locale et nationale présente en force samedi au Méridien, lieu de la rencontre. Et c’est ainsi qu’il fera un bilan de ses premiers six mois à la tête de l’exécutif oranais qu’il qualifie de passionnants.

En effet, il a débuté son allocution d’ouverture par: «Travailler à Oran, c’est passionnant» soulignant qu’il a commencé à saisir les contours de sa mission dans une wilaya comme Oran, ce qui a permis l’élaboration d’une feuille de route comprenant 4 grands axes principaux.

Il les exposera dans un ordre chronologique selon l’importance de chaque domaine sans pour autant négliger tous les autres secteurs qui sont pris en charge d’une manière assidue et continue.

Lui acquérant une importance accrue, il citera en premier lieu, l’environnement et le cadre de vie insistant sur la propreté et la lutte contre les constructions illicites. Des efforts considérables sont fournis pour remédier à cette situation de saleté qui colle à Oran comme une malédiction et c’est quotidiennement que des équipes des organismes et institutions concernés, sillonnent la wilaya pour éradiquer ce phénomène a-t-il dit. Sans parler des grandes opérations qui sont organisées chaque semaine. Une attention particulière est prêtée aux espaces verts existants qui doivent, selon l’orateur, être revalorisés et en créer un maximum afin d’embellir et aérer un cadre urbain saturé par une circulation infernale.

La lutte contre les constructions illicites dont il semble faire une fixation, est un dossier non moins essentiel qui figure aussi sur les tablettes du wali et qu’il mène farouchement allant jusqu’à l’arrestation d’individus qui en ont fait un commerce. Cet épineux dossier a été confié à la délégation de sécurité de la wilaya avec pour objectif d’éradiquer le phénomène et de veiller à ce qu’il n’ait pas de nouvelles implantations.

Le deuxième axe de la feuille de route du wali, s’articule autour de l’organisation des jeux méditerranéens en 2021 et qui nécessite la mise à niveau de nombreux endroits de la ville et ses proches agglomérations et veiller à la réception des infrastructures sportives dans les délais comme le stade de Belgaid et le village olympique devant recevoir les participants à cet évènement. Afin d’être au rendez-vous, l’invité d’Ouest Tribune signalera qu’il supervise lui-même l’opération et des rapports lui parviennent quotidiennement sur l’évolution des travaux avec visite sur site chaque semaine.

L’autre axe concerne le logement et le patrimoine historique de la ville et là il révélera que depuis 1999, 175078, tous segments confondus, ont été attribués et 62257 unités en cours de réalisation le seront au cours de cette année 2018.

A propos de patrimoine, Ouest-Tribune s’est interrogé sur le devenir des anciennes arènes situées dans le quartier d’Eckmuhl, arènes dont le projet de réhabilitation est arrêté depuis maintenant quatre ans. Et au wali d’affirmer que la situation est prise en charge et que c’est la question de sa vocation qui pose problème, dans ce sens qu’il s’agira de penser à son utilisation.

Le quatrième et dernier axe de sa vision est relatif à l’investissement qu’il entend booster en allouant du foncier à tous ceux qui veulent vraiment créer une plus-value. Ce que je n’admets pas, avertira-t-il, est le fait de demander une assiette pour ensuite l’abandonner. L’exemple de l’espace des Show-room ne laisse aucun doute sur l’intrengisance du wali concernant ce dossier où 34 mises en demeure ont été adressées à des récalcitrants et 14 arrêtés carrément annulés.

Le secteur bouge et c’est ainsi qu’au niveau de la direction de l’industrie et des mines, sur quelques 2700 dossiers déposés, 800 ont reçu une approbation pour un montant de 400 milliards de dinars et devant générer 35000 emplois.

Ouest-Tribune s’est également intéressé à la zone d’Ain Franine et son aménagement qui tarde malgré le potentiel touristique qu’elle constitue. Là aussi, le wali montre qu’il est au fait de cette partie de la wilaya et répondra que le chantier de la route reprendra bientôt et que des équipements comme une station thermale vont être implantés.

Hakim Ghali