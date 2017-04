<span style='text-decoration: underline;'>ALORS QUE BOUCHOUAREB A ESTIMÉ L’EXPORTATION DES VÉHICULES RENAULT «ENVISAGEABLE»</span>:<br><span style='color:red;'>Le DG du groupe annonce la «Clio 4», avant la fin de l’année</span>

Ils étaient plus de 280 fournisseurs, dans le domaine de l’automobile, entre Algériens

et étrangers, venus assister à la rencontre « Convention sous-traitance », Coorganisée,

par le ministère de l’Industrie et des Mines et Renault Algérie.

La majorité des étrangers pré sents sont venus de France, de Roumanie, de Turquie, d’Iran, de Corée du Sud et du Japon, dans le but d’avoir une possibilité de partenariat, que ce projet offre, en matière de sous-traitance. L’objectif de cette rencontre, c’est d’accélérer le développement, de la filière automobile en Algérie. Lors de son intervention, le ministre de l’industrie a bien précisé, « que l’exportation des véhicules Renault, produits à Oran «est envisageable». «Notre objectif c’est de produire pour le marché national, mais aussi nous envisageons également, à destiner une partie de cette production à l’étranger. » M. Bouchouareb s’est félicité, de la progression du taux d’intégration, de cette usine d’automobiles, située au sud de la capitale de l’Ouest algérien, qui permettra de réaliser les perspectives de son développement, y compris l’exportation devant être programmée, une fois la capacité de production, égale ou supérieure à 100.000 véhicules. Le taux d’intégration dans cette usine d’automobile, réalisée dans le cadre du partenariat algéro-français, serait entre 42% et 46%, d’ici 2019. Le wali d’Oran, Mr Zaalane Abdelghani, a pour sa part, félicité l’entreprise Renault Algérie, pour les efforts consentis, dans le développement de la filière automobile. « Cette manifestation est une opportunité, pour faire découvrir aux invités la ville méditerranéenne Oran, et de leur permettre de créer d’autres partenariats, dans différents domaines économiques. Des efforts sont des déployés par le gouvernement, pour la formation professionnelle, où à Arzew, il a été mis en place, un centre d’excellence, dédié à l’automobile. » Le ministre n’a pas manqué, de féliciter le wali d’Oran, d’avoir veillé à la bonne marche du développement local, surtout en ce qui concerne l’industrie. A ce titre, le Groupe Renault Algérie s’engage, à contribuer davantage au développement économique, en réaffirmant son objectif, de produire d’ici à 2022, 100000 véhicules par an, avec un taux d’intégration locale de 45% en 2023. Selon M. Guillaume JOSSELIN, Directeur Général du Groupe Renault en Algérie, « depuis l’inauguration de l’usine de Renault Algérie Production, en novembre 2014, le Groupe Renault est passé d’un volume de production annuel de 25000 véhicules en 2015, à 42 000 véhicules en 2016, dépassant tous les objectifs annoncés. Les perspectives de croissance sont importantes, et elles nous permettront, de satisfaire la demande toujours grandissante de nos clients, pour nos véhicules « Made in Bladi. » « Le Groupe Renault a également confirmé, à l’occasion de cette rencontre, l’arrivée en production de la nouvelle « Renault Clio 4 », avant la fin de l’année 2017. Ce 3ème véhicule « Made in Bladi », permettra d’élever la production annuelle, de l’usine d’Oran à 60 000 véhicules, dès cette année. Il a été également communiqué, que le site industriel de Oued Tlelat, subira une transformation majeure, dans les prochaines années. L’usine intégrera notamment, des départements Tôlerie et Peinture. A ce jour, le projet industriel du Groupe Renault à Oran, a permis à l’Industrie Algérienne, de fabriquer près de 80 000 véhicules, de recruter et de former plus de 800 professionnels, d’intégrer 5 fournisseurs locaux de pièces, et 150 fournisseurs de services et biens d’équipements, de créer plus de 2 000 emplois directs et indirects, et d’atteindre un taux d’intégration locale de 28% », dira Mr Guillaume Josselin.

A. Yasmine