<span style='text-decoration: underline;'>Mutualité Agricole (CNMA)</span>:<br><span style='color:red;'>Le DG en tournée à l’Ouest</span>

La Caisse de mutualité et assurance agricole qui est classée parmi les trois premières sociétés d’assurance du pays et première dans le domaine agricole, a changé de stratégie depuis 2010 et les fruits de cette politique semblent apporter leur résultat.

En effet, depuis l’arrivée de monsieur Benhabiles Chérif à la tête de la direction générale de la CNMA, les choses ont beaucoup changé sachant que monsieur Benhabiles Chérif était directeur technique et connaissait tous les rouages de fonctionnement de cette institution. Et depuis son installation, le DG a donné une certaine autonomie aux responsables des Caisses à travers le pays et ainsi une politique de présence de terrain étant à l’écoute des concernés. Ainsi, des journées d’évaluation sont entreprises dans les trois zones est-centre et ouest où tous les présidents et directeurs de Caisses sont conviés à y assister. Après Constantine pour l’est et Alger pour le centre, c’est au tour d’Oran d’accueillir ces journées d’évaluation et de sensibilisation et c’est à l’hôtel Mouahidine que les responsables de la CNMA et tout le staff de la direction générale qui ont accompagné monsieur Benhabiles Chérif et le président du Conseil Benjied Khaled. Le 1er orateur fut monsieur Kessi Mohamed directeur régional à Oran, de souhaiter la bienvenue et de présenter le programme et les personnalités à la CNMA présents. Avant de passer la parole au président du Conseil monsieur Benjied puis ce fut au tour de monsieur Chérif Benhabiles d’expliquer la politique de l’activité de la CNMA et les débuts difficiles, tout en insistant que la CNMA est la doyenne des assurances en Algérie. Il a parlé également de l’évolution positive, mais dit-il nous pouvons encore faire mieux en élargissant la diversité de nos interventions et de faire de la proximité réelle et rurale. Puis ce fut aux techniciens de présenter les chiffres et le bilan de certaines Caisses de l’ouest. La CNMA a un réseau de 67 caisses régionales et 414 bureaux locaux à travers le pays. Ces journées d’information, d’évaluation et de perspective, semblent être la nouvelle politique de la CNMA qui laisse une certaine autonomie bénéfique à la Caisse aux responsables régionaux. La Caisse avait fait 2 milliards 800, en 2008 et 13 milliards en 2015. La politique prônée par la CNMA qui élargit depuis en plus sa gamme de produit, veut devenir la première Caisse mutuelle assurance agricole dans tous les domaines.

Adda.B