«Le diable se cache dans les détails»

Malgré les efforts de l’Etat et l’engagement de quelques rares responsables locaux sur le front du progrès et du développement de la Capitale de l’Ouest, les retards, les carences et les inepties, ne cessent encore de pénaliser la cité oranaise. Une cité, qui avec ses attraits et ses potentialités, affiche la légitime ambition, de s’inscrire au rang des grandes métropoles du bassin méditerranéen. Mais pour Oran, comme pour les autres grandes villes, la «Métropolisation» implique, une stratégie de développement à moyen et long terme et surtout un aménagement territorial, intégrant tous les espaces de la commune aux grandes régions. Au niveau national, l’Etat ne joue plus, plus ou moins son rôle, qu’en affectant des crédits colossaux pour résorber les déficits. Mais en l’absence de contrôle, de régulation et de décentralisation, le management au niveau des cellules de base, les communes, reste toujours un handicap, un frein au progrès et à la modernisation. Tandis que depuis ces vingt dernières années, de grands projets structurants ont été réalisés et d’autres en cours de réalisation, la gestion de proximité, de la maintenance du tissu urbain, aux plus simples et petites affaires locales, forge toujours chez les citoyens, l’image négative et désastreuse, rattachée à l’Etat et ses institutions locales. Comment comprendre, par exemple, que des projets importants, tels que des extensions du port et de l’aéroport, des ceintures autoroutières, des milliers de logements sont réalisés et livrés, alors que des dizaines de petits écoliers oranais, grelottent de froid cette année encore, sur les bancs de certaines écoles. Des écoles situées pourtant, au centre du tissu urbain, et non pas dans des zones rurales marginalisées, vivant encore, à l’ère du poêle à mazout interdit. Malgré les éternelles promesses des gestionnaires concernés, de doter toutes les écoles du chauffage au gaz de ville, la presse oranaise rapportait hier, que des écoliers de 1ére année, gardent leurs gants et leurs manteaux, pour ne pas grelotter dans des salles de classe, devenues des chambres froides. Ne dit-on pas que «le diable se cache dans les détails».

Par S.Benali