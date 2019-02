Le diable se cache dans les détails… et dans la médiocrité

Un sachet de détritus abandonné au pied d’un immeuble, une pancarte hideuse de magazine vaguement écrite au goudron, voire même un bout de trottoir défoncé, une chaussée délabrée, des «dos d’âne» hors normes imposés, et bien d’autres vilaines images du paysage urbain s’inscrivent encore aujourd’hui dans les détails d’une triste banalité, installée à Oran en cruelle fatalité.

Même certains «événements», tels les blocus illégaux de portes d’accès à l’université par des membres de présumés syndicats d’étudiants qui ne sont jamais commentés ni dénoncés, relèvent aussi de ce registre des «détails» qui gangrènent l’organisation et le fonctionnement de la société. Un groupe de syndicalistes, étudiants de l’UGEA avait même tenté, il y a quelques jours, de fermer l’accès de l’Ecole nationale polytechnique d’Oran au nom, d’on ne sait qu’elle cause et légitimité.

Mais c’était sans compter sur le sérieux et le refus des étudiants de l’Ecole de se laisser embrigader par des éléments externes à leur Ecole portant de vagues revendications, liées au statut du syndicat-étudiant et de ses intérêts. Trop souvent, l’université est perturbée par ce genre d’événements inscrits dans la banalité et l’indifférence médiatique généralisée. Par ailleurs, tout a déjà été dit et écrit sur les grandes carences et dysfonctionnements qui pèsent toujours sur la maintenance, la gestion et l’évolution du tissu urbain.

Beaucoup, parmi les résidents de cités et quartiers ou parmi les passants longeant le trottoir d’une artère fréquentée, ne remarquent même plus les effets de la ruralisation avancée qui s’affiche dans une longue série de «détails» marquant le paysage. Tous les observateurs avertis constatent également le trés faible taux de participation des jeunes et des moins jeunes aux manifestations artistiques et culturelles, organisées de temps à autre par l’administration.

Combien de personnes, résidentes à Oran, ont au moins une fois dans leur vie visité le musée de la ville ou se sont rendues au théâtre? A l’exception d’une minorité hétéroclite occupant des sphères intellectuelles ou associatives fermées sur elles mêmes. La population oranaise, dans son écrasante majorité, ne se préoccupe que des grands «détails» d’une vie quotidienne, souvent difficile à assumer. Face aux replâtrages de façades et aux improvisations, le changement est loin de se dessiner. Il est vrai que le diable se cache dans les détails… et dans la médiocrité.

Par S.Benali