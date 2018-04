<span style='text-decoration: underline;'>Réduction des importations </span>:<br><span style='color:red;'>Le dialogue avec l’UE est ouvert</span>

Le ministre du Commerce a révélé qu’il a été expliqué aux partenaires européens que le pays passait par une «période transitoire» et le but de la démarche consistait aussi à fouetter le commerce extérieur pour permettre «à l’Algérie de diversifier son économie et de ne pas dépendre uniquement des hydrocarbures», a soutenu le ministre.

Le dialogue entre l’Algérie et l’Union européenne sur la question des importations suspendues par l’Algérie est bel et bien engagé. Après les «petites sorties» inopportunes de quelques responsables de la Commission de l’UE sur le commerce, l’Algérie reste droit dans ses bottes, mais ne ferme pas la porte du dialogue et de la concertation. «Nous avons bien expliqué à nos partenaires de l’Union européenne, avec qui nous avons une relation stratégique, que nous traversons une période très difficile sur le plan financier et particulièrement au niveau de la balance commerciale et celle des paiements, et qu’il s’agit aussi d’une période transitoire», a affirmé le ministre du Commerce Said Djellab, en réponse à une question de la presse en marge d’une réunion sur les exportations hors-hydrocarbures. «Il a été expliqué à l’UE, qu’il s’agissait d’une période difficile et que nous sommes, donc, obligés de regarder de très près nos importations», a indiqué le ministre, sans donner aucunement l’impression d’être un tant soi peu agacé par les «alertes» de l’UE. Il faut dire, à ce propos, que globalement les élites politiques et économiques du pays, partagent très largement l’approche du gouvernement sur cette question précisément. Et toute injonction d’une quelconque partie que ce soit est assimilée à une tentative d’ingérence inacceptable. C’est en gros la réaction des Algériens visiblement très solidaires sur ce point précisément.

Au plan gouvernemental, c’est le langage de la diplomatie qui prime, eu égard justement au caractère stratégique des relations que l’Algérie noue avec les pays européens. C’est pour cela que les réponses de M.Djellab aux questions des journalistes étaient empreintes d’une grande prudence, apparemment nécessaire en cette phase du dialogue. A ce propos, le ministre du Commerce a révélé qu’il a été expliqué aux partenaires européens que le pays passait par une «période transitoire» et le but de la démarche consistait aussi à fouetter le commerce extérieur pour permettre «à l’Algérie de diversifier son économie et de ne pas dépendre uniquement des hydrocarbures», a soutenu le ministre. Les négociateurs algériens s’appuient dans leur dialogue avec leurs homologues européens sur le fait que «le principe de partenariat implique qu’il y ait une compréhension», a rappelé le ministre, qui semble beaucoup miser sur la compréhension des partenaires de l’Algérie. «Nous sommes prêts à dialoguer et nous avons instauré un dialogue et nous espérons que nos partenaires participent avec nous dans cette transition économique» a-t-il assuré.

Il faut dire que dans la panoplie des réactions algériennes, de l’UGTA au Conseil national de concertation pour le développement de la PME, en passant par le FCE, les déclarations récentes de la Commissaire européenne du Commerce, Cécilia Malmstrom, le propos du Vice-président du Conseil national économique et social (CNES), Mustapha Mekideche, illustre assez bien la volonté européenne de maintenir une asymétrie plus qu’évidente dans ces relations avec l’Algérie. Relevant l’aspect «contradictoire» et «paradoxal» de la réaction de la commissaire européenne, il citera le comportement qui va à l’encontre des intérêts de l’Algérie dans les contrats gaziers. En effet, l’UE a décidé de manière unilatérale d’imposer une concurrence rude au gaz algérien, quitte à le bouder. Ca peut se comparer aisément à un refus d’importation de la part de l’UE qui veut forcer la main à Algérie pour lui acheter du gaz à prix Discont. En un mot comme en mille, l’Europe se permet de fermer ses frontières au gaz algérien et interdit à l’Algérie de faire de même sur les produits manufacturés européens. Cela au moment où les constructeurs automobiles européens prennent la part du lion dans les importations des Kits CKD/SKD.

Le gouvernement algérien ne manque donc pas d’arguments et plus édifiant encore, il bénéficie d’une solidarité sans failles des patrons, des travailleurs et des élus de la Nation. Le dialogue s’annonce peut-être difficile, mais l’Algérie a l’avantage de l’unité, sur cette question, tout au moins.