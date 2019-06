<span style='text-decoration: underline;'>L’Editorial de la revue El Djeich à propos de la sortie de crise </span>:<br><span style='color:red;'>Le dialogue est la seule option…</span>

Il convient de noter la volonté pleinement assumée d’associer «des personnalités nationales et des élites sincères et fidèles à la Patrie afin de trouver une issue favorable qui satisfasse l’ensemble».

L’institution militaire affiche pleinement et sereinement sa préférence pour un dialogue inclusive pour sortir de la crise institutionnelle. Cette approche défendue, à maintes reprises par le chef d’état-major de l’ANP, a été développée dans l’Editorial du dernier numéro de la revue El Djeich. On y lit, en effet, que «seul le dialogue est à même d’ouvrir la voie à une issue légale et constitutionnelle garantissant l’organisation des élections présidentielles le plus rapidement possible». L’on perçoit dans l’article de la revue de l’armée, le souci de s’éloigner des «discussions stériles et infructueuses (qui) ne sont que perte de temps et d’occasions pour l’ouverture d’un dialogue véritable et sincère, fait de concessions réciproques». Le mot est dit dans la réciprocité des concessions, l’institution militaire apporte la garantie de son non implication dans le champ politique, d’autant plus que l’éditorial trouve à ces concessions réciproques, la qualité de rapprocher «les points de vue au service de l’intérêt suprême du pays et la satisfaction davantage de revendications exprimées par le peuple».

Il convient de noter la volonté pleinement assumée d’associer «des personnalités nationales et des élites sincères et fidèles à la Patrie afin de trouver une issue favorable qui satisfasse l’ensemble». Cette affirmation «découle de la conviction de l’institution, de son souci de veiller à la continuité de l’Etat et de son attachement aux engagements qu’elle a exprimés, en de maintes occasions, d’accompagner le peuple algérien et les institutions de l’Etat et de faire échec à tous les scénarii aux néfastes desseins», note l’Editorial d’El Djeich.

L’organe de l’ANP met en garde contre «les intentions malveillantes et les plans diaboliques, les dépassements outranciers et dangereux de certaines parties qui, suivant la logique des bandes, cherchent à abuser l’opinion publique, les tentatives désespérées de susciter le doute sur toute initiative nationale crédible à même de mener vers une véritable sortie de crise». Une mise en garde étayée par des arguments et des preuves, notamment l’usage «immoral des médias, qu’il s’agisse de journaux ou de supports audiovisuels, pour construire des scénarii farfelus et distiller des mensonges venimeux, des informations erronées ou falsifiées, n’ont d’autre but que de voir la situation perdurer, voire s’aggraver», rapporte la même publication.

El-Djeich relève que «la crise que traverse notre pays aujourd’hui impose que ses fils loyaux et jaloux de leur patrie, préoccupés par son présent et son avenir, apportent tout ce qui est attendu d’eux comme contribution sérieuse et sincère de nature à trouver une solution qui aura l’assentiment et qui sera adoubée par tous». Cela étant, il convient de noter, comme le souligne parfaitement l’éditorial que l’aspect stratégique de la démarche préconisé par l’état-major «a été clarifiée par le général de corps d’armée qui a déclaré +notre confiance en notre peuple est grande et en Allah l’est encore plus, afin d’assister notre ANP dans l’accompagnement des fils de notre patrie lorsqu’ils présenteront leurs propositions constructives comme le requiert le noble devoir national et l’Histoire retiendra tout effort ayant contribué à trouver une sortie saine à la crise en Algérie+», a ajouté la publication.

Par ailleurs, la revue a indiqué que le général de corps d’armée a situé avec précision les visées et objectifs de ceux qui veulent l’échec de l’Algérie. «Le ressentiment qu’ils nourrissent à l’égard de l’Armée et de son Commandement a fait que ces avancées enregistrées par notre Armée dans plus d’un domaine les dérangent véritablement, au point de les pousser à des actions aux objectifs clairs, à savoir, tenter d’affaiblir l’Armée et de faire barrage à cet effort de développement, ignorant que celui qui se dresse sur le chemin de l’ANP et de son Commandement se dresse nécessairement contre les intérêts de l’Algérie», rapporte la revue El djeich, citant les propos du chef d’état-major de l’ANP.

Yahia Bourit