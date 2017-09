<span style='text-decoration: underline;'>Le wali de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>«Le dialogue, la concertation et l’effort collectif, seuls atouts pour un développement»</span>

Au lendemain de sa prise de fonction comme wali de Mostaganem, soit avant-hier dans l’après midi, M. Rabhi Mohamed Abdenour, a eu un premier contact avec les membres du Conseil de sécurité de la wilaya, les directeurs de l’exécutif, des présidents des assemblées populaires communales, des députés, des sénateurs, des chioukh de zaouias, du président du Conseil scientifique islamique de wilaya et des représentants (es), du mouvement associatif.

C’est dans la salle de conférences de la wilaya, qu’au cours de son intervention, le nouveau wali de Mostaganem, en compagnie du P/APW et du secrétaire général de la wilaya, a d’abord dit qu’il est très heureux et honoré, d’avoir été choisi comme wali de Mostaganem, wilaya, véhiculant un riche historique, une culture ancestrale, possédant un vaste potentiel touristique, par le président de la République. Et interpellant l’assistance, Mr Rabhi Mohamed Abdenour dira: «qu’une seule main n’applaudit pas, c’est pourquoi, je demande à chacun de vous, de participer activement et ensemble, pour atteindre l’objectif essentiel, qui est le développement social et économique de la wilaya. Et ce, par la poursuite de la réalisation de projets dans tous les domaines. C’est-à-dire continuer l’œuvre des prédécesseurs, tout en adoptant une politique innovante. Ainsi, pour atteindre cet objectif, le dialogue et la concertation avec toutes les parties, sont d’une grande nécessité», a dit le wali. Pour celui-ci, le travail collectif peut faire de Mostaganem, une wilaya d’une grande importance dans le pays, compte tenu des potentiels divers qu’elle recèle.

Tout laisse croire, qu’en adoptant un solide et actif partenariat, basé sur le dialogue et la concertation, avec toutes les parties, (exécutifs, élus, mouvement associatif), le wali qui est secondé par un secrétaire général aux compétences professionnelles avérées et prouvées sur le terrain durant deux mois, période vacante du poste du chef de l’exécutif, pourrait atteindre l’objectif tracé.

Et pour ne pas oublier, indiquons que M. Rabhi Mohamed Abdenour n’a pas manqué dans son allocution, de remercier le ministre de l’Intérieur, des collectivité locales et de l’aménagement du territoire, pour la confiance qu’il nourrit à son égard, et de l’aide morale et matérielle, qu’il lui a apportée, durant tout le temps qu’il était dans la précédent poste de wali délégué, de la circonscription administrative de Rouiba (Alger). Signalons, que dans l’après-midi de dimanche dernier, jour de son arrivée à Mostaganem, le nouveau wali a effectué une tournée à travers la ville, pour avoir un aperçu. L’abandon des travaux du tramway, depuis plusieurs mois, suite à la faillite de l’entreprise espagnole chargée de sa réalisation, constitue un grand point noir, affectant considérablement les citoyens, notamment les automobilistes. En dépit des appels faits au maître d’ouvrage, le Métro d’Alger, par l’ancien wali et le SG de la wilaya, la situation n’a pas changé. A cet effet, souhaitons que le nouveau wali axe ses efforts, sur cette sombre situation en vue de provoquer la reprise des travaux pour y mettre fin. C’est du moins ce qu’espèrent les citoyens.