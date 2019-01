<span style='text-decoration: underline;'>Abdelkader Messahel à partir de demain à Washington </span>:<br><span style='color:red;'>Le dialogue stratégique Algéro-américain à l’honneur</span>

L’on a vu beaucoup de Ministres algériens effectuer des missions aux USA, avec l’idée de convaincre les patrons américains à investir en Algérie. C’était le cas, il y a quelques années dans l’industrie, et plus proche de nous, le Ministre de l’Agriculture qui a fait le déplacement en Californie à cet effet.

Le Ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, est attendu demain à Washington, dans le cadre d’une visite de travail aux Etats Unis d’Amérique. M.Messahel conduira une importante délégation multisectorielle, composée de nombreux départements, dont ceux de l’Industrie, de l’Energie et de l’Agriculture, pour ne citer que les secteurs où les deux pays entretiennent des relations de plus en plus denses, ces dernières années. Le séjour américain de la délégation algérienne est principalement justifié par la réunion de la 4eme session du Dialogue stratégique Algéro-américain. Le ministère des Affaires étrangères qui a fait état de cette visite, dans un communiqué rendu public, hier, note que «les discussions porteront sur les différents dossiers de la coopération entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique, ainsi que les perspectives de son développement». Le propos est quelque peu laconique, mais les espoirs que met l’Algérie dans l’approfondissement de ces relations avec Washington demeurent immenses à tout point de vue. L’on a vu beaucoup de Ministres algériens effectuer des missions aux USA, avec l’idée de convaincre les patrons américains à investir en Algérie. C’était le cas, il y a quelques années dans l’industrie, et plus proche de nous, le Ministre de l’Agriculture qui a fait le déplacement en Californie à cet effet. Il faut dire aussi que l’Algérie et les Etats Unis entretiennent des rapports réguliers au niveau des affaires à travers le Conseil d’affaires Algéro-américains, dirigé par Smaïl Chikhoune et lourdement soutenu par l’ambassade algérienne à Washington et le gouvernement.

Cela au plan économique, le volet politique de cette 4eme session du dialogue stratégique Algéro-américain prendra l’allure d’un tête à tête entre Mike Pompéo et Abdelkader Messahel autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Lors de son séjour à Washington, le Ministre des Affaires étrangères aura également «des entretiens avec des membres du Congrès américain, selon la même source. Il fera également une présentation au Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS) sur la lutte contre le terrorisme et la réconciliation nationale», souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères. M. Messahel, rencontrera, par ailleurs, des représentants de la communauté nationale établie aux Etats-Unis d’Amérique.

Notons enfin, que ce cadre de coopération de haut niveau entre les deux pays a été Créé en 2012. Il a permis au dialogue stratégique Algéro-américain de refléter «l’excellence des relations entre l’Algérie et les Etats-Unis et traduit la volonté commune des deux pays d’œuvrer à leur renforcement et diversification», souligne le communiqué.

Alger: Younès Bahri