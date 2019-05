Le dialogue, un métier ?

En ces temps de nécessaire dialogue politique, avec à l’horizon une présidentielle que les Algériens appellent de leur vœux, car, synonyme de fin d’un clavaire «pacifique», mais calvaire tout de même, les autorités centrales du pays s’en tiennent à la Constitution. En face, une ribambelle de partis crie à qui veut les entendre, l’autre nécessité, celle de privilégier l’approche politique, quitte à laisser la Constitution derrière. Dans ce genre de face à face, ou plus tôt, du dos à dos, toutes les familles politiques y laissent des plumes. Elles s’affaiblissent au profit de la société civile qui s’exprime avec beaucoup de symbiose avec la population, à chaque vendredi. Faut-il donc reconnaître que ladite société civile, est formée de collectifs informels, proche des milieux populaires, parce que non financé par le gouvernement.

Cela dit, en période de dialogue, de transition ou de crise institutionnelle, le pays se met en stand by. On ne fait rien d’autre qu’attendre que ça passe, que ça finisse. Cette attitude n’est pas le fait des Algériens d’en bas. Ces derniers, continuent de manifester et mettre la pression sur le pouvoir et la classe politique, de réclamer toujours plus de liberté et de transparence. A défaut de faire la décision politique, les Algériens s’imposent comme des acteurs politiques de premier ordre.

Le propos n’est pas de douter de la volonté des plus hautes autorités du pays, comme des partis politiques, mais il est clair qu’en matière de communication, les premiers et les seconds ne font pas montre d’assez de clarté dans le discours pour donner suite aux «instructions» de la rue. Un simple discours de bonne intention ne pourra en aucune manière mettre un terme à la mésentente qui semble avoir pris racine dans nombre d’institutions au point d’ailleurs que la société a fini par l’accepter comme une constante. Ce qui fait le plus mal dans cette histoire de dialogue de sourd, c’est justement l’incapacité du pouvoir politique à convaincre monsieur tout le monde de sa détermination à ouvrir les canaux du dialogue. La suspicion citoyenne, s’exprime hebdomadairement, au point d’ailleurs que la présidentielle du 4 juillet a été stoppée nette par la rue.

Ce constat étant fait, il convient de relever l’exigence historique d’ouvrir les portes du dialogue en Algérie. Il est très urgent, en effet, que les institutions appelées à enclencher ledit dialogue, doivent comprendre que si le peuple a retourné la table et continue de protester, c’est justement pour préserver les chances d’un dialogue serein, honnête et loyal. Le peuple joue parfaitement bien son rôle d’acteur politique. Il aurait fallu que les pouvoirs publics et les partis politiques fassent les leurs…

