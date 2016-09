<span style='text-decoration: underline;'>L’école, l’université et l’APN</span> :<br><span style='color:red;'>Le dimanche de toutes les rentrées</span>

Une rentrée un peu spéciale, pour une année tout aussi spéciale à tout point de vue. Le gouvernement pourra d’ores et déjà fêter une première victoire, celle d’une entame de saison assez calme. Ceux qui avaient prédit une rentrée chaude en auront pour leurs frais.

L’école, l’université et le parlement feront leur rentrée le même jour. C’est assez significatif pour le souligner, au sens où cette année, la symbolique d’un peuple avec toutes ses composantes reprend le travail. Il est véritablement nécessaire de donner le ton de ce que sera l’année prochaine en matière de défi sur plusieurs plans. Il y a d’abord l’Education nationale avec ses réformes de deuxième génération, qui vont concerner prioritairement les deux premières années du primaire et la première année de l’enseignement moyen. L’enjeu est de démarrer cette nouvelle phase de la réforme, scolaire, avec un maximum de sérieux, seule garantie de succès. Nouria Benghebrit qui met tous ses espoirs sur la formation des enseignants et la stabilité du front sociale a, minutieusement, préparé sa rentrée. Sur les deux fronts, il semble que la situation soit sous contrôle. L’on aura donc aujourd’hui, une rentrée scolaire apaisée, même si les islamistes restent en embuscade et promettent déjà de gâcher la fête. Il reste cependant que sur ce sujet, le gouvernement est sur une série de victoire, malgré les tentatives de saborder l’Education nationale. Benghebrit veille à garder le cap et le soutien de la société civile n’est pas étranger aux succès qu’elle engrange face à une sourde opposition islamiste. Pour l’enseignement supérieur, le grand défi sera d’améliorer le niveau des étudiants et surtout mieux organiser les cursus et surtout connecter l’université au milieu professionnel. Ce n’est pas chose aisée pour le ministre de l’Enseignement supérieur qui devra gérer un flux exceptionnellement important de nouveaux étudiants. L’on aura constaté la parfaite organisation des inscriptions et l’on s’attend à ce que la rentrée universitaire se fasse sans accros.

Sur le plan politique, la rentrée est assez particulière, pour la simple raison que c’est la dernière cession de la législature. D’importantes lois seront débattues, à l’image de la loi de Finances 2017, qui conditionnera le comportement de l’économie nationale, actuellement embourbée dans une assez grave crise financière. Les députés de l’opposition ne laisseront pas faire le pouvoir sans réagir, d’autant que les Législatives pointent à l’horizon. Cet événement politique majeur imprimera certainement sa marque sur les actions des acteurs politiques. De fait, cette rentrée parlementaire est sans doute la plus importante des cinq dernières années. Elle le sera d’autant plus que pour les prochaines échéances électorales, une instance indépendante se chargera de la surveillance des élections. Une première en Algérie qui ne manquera pas d’attiser la polémique sur l’identité de la personnalité qui présidera aux destiné de cette instance constitutionnelle.

L’APN sera, à n’en pas en douter, l’une des arènes des batailles électorales qui ne feront peut être pas date, mais qui marqueront cette législature, sommes toutes «apaisée» par une aisance financière qui a mis de côté beaucoup de questions. Celle de la diversification de l’économie se posera avec acuité et il est certain, qu’elle sera au cœur du débat politique et parlementaire.

Toutes les bombes ont été désamorcées pour l'heure. Reste la prochaine grande bataille qui aura lieu dans le courant du mois d'octobre. La loi de Finances 2017, donnera le ton à ce que sera le front sociale. Mais même à ce niveau, gageons que l'exécutif sera faire usage de l'aisance relative que vit le pays pour remporter cette manche.

Smaïl Daoudi