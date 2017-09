<span style='text-decoration: underline;'>L’association «ALT» de lutte contre la toxicomanie </span>:<br><span style='color:red;'>Le directeur de l’ANSEJ rencontre de jeunes exclus</span>

L’association de lutte contre la toxicomanie «ALT» dont le comité est formé de médecins et de psychologues bénévoles, a été créée depuis 2013, mais semble être stabilisé en inaugurant son siège à Hai El-Yasmine.

© OT / Adda





Depuis ce début de l’année 2017 et l’activité de cette association dont l’objectif principal est le repérage précoce de la vulnérabilité chez les jeunes et la prévention de l’adduction à la drogue, le public cible les jeunes hommes et femmes de différents milieux sociaux les principales activités, informations, éducation, communication sur les méfaits des drogues et les conduites adductives, formations des médecins de soutien scolaire en adductologie, formation de pair-éducateurs sociaux jeunes, sur les méfaits des drogues. C’est la première association et lutte contre la toxicomanie dont le titre du projet ‘’jeunesse sans drogue’’. Pour une réinsertion socioprofessionnelle des jeunes exclus durant plusieurs années, l’association a mené beaucoup d’actions de sensibilisation et tentatives de récupération et d’orientation de ces jeunes, mais les besoins exprimes par eux, tendent tous vers la nécessité d’un espace d’accueil, d’écoute spécialisée et d’orientation solidaire et conviviale pour eux qui soit adaptée à leurs besoins spécifiques et dans lequel ils ont la possibilité de s’exprimer, d’être écoutés et accompagnés de façon concrète et personnalisée pour une formation ou un emploi. Et c’est dans cette optique que l’association semble faire des progrès petit à petit en accueillant ces jeunes exclus. Et depuis, le démarrage du projet, les résultats semblent satisfaisants, compte tenu du problème très ingrat et personnalisé où cinquante jeunes toxico dépendants ont bénéficié d’un soutien psychologique individuel et collectif pour le renforcement de la confiance en soi (établissement d’un référentiel de compétences pour chaque jeune. Trois sorties sur le terrain pour faire connaître aux jeunes les possibilités d’embauche (entreprises publiques et privées). Ainsi, ce mardi, le directeur de l’ANSEJ de la wilaya, a reçu un groupe de jeunes exclus qui étaient accompagnés des cadres de «ALT». Le responsable leur a longuement expliqué et conforté sur les projets d’avenir dont l’ANSEJ peut leur venir en aide et après cette entrevue, les jeunes ont été satisfaits de l’accueil de même que le président de ALT qui a trouvé cette rencontre encourageante qui va motiver les jeunes et les membres de l’ ’’ALT’’ dans les projets futurs.

Adda.B