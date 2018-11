<span style='text-decoration: underline;'>Indemnités, promotions, réhabilitations des lycées vétustes… </span>:<br><span style='color:red;'>Le Directeur de l’Education rencontre le Snapest</span>

Suite à l’arrêt de travail de deux heures observé par la majorité des lycées de la wilaya, le directeur de l’académie a rencontré en fin de semaine dernière, les membres du bureau local du syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire (Snapest) pour discuter des revendications du personnel enseignant du cycle secondaire et notamment, en matière d’avancement des carrières (promotion, indemnités…) et examiner les sujets de dissensions.

Le premier responsable de l’académie a promis de prendre en charge dans la mesure de ses prérogatives, toutes les doléances des enseignants.

La première décision prise par le directeur de l’Education nationale a été l’accélération du traitement des indemnités professionnelles du personnel enseignant. Ainsi 41 dossiers traités ont été envoyés aux établissements secondaires (Akid Lotfi, Mustapha Haddam, Bouazizi Rabia…) pour procéder au versement effectif des indemnités.

Il s’est aussi engagé à finaliser dans les jours à venir 133 autres dossiers. Le même responsable a aussi annoncé le lancement incessamment, de travaux de réhabilitation dans 14 lycées pour en finir avec les infiltrations d’eau et les défaillances de chauffage scolaire.

Il s’agit, selon nos sources, des lycées Akid Othmane, Commandant Ferradj, Mustapha Haddam, Zergani Lahssen et Miloud Mehadji, etc. Pour rappel, le conseil wilaya du Snapest avait décidé, à l’issue d’une AG extraordinaire tenue le 31 octobre dernier, un arrêt de travail de deux heures dans tous les lycées de la wilaya pour exiger le règlement des indemnités de l’expérience professionnelle et l’avancement des carrières (promotion, indemnités) du personnel enseignant, l’acquittement immédiat et en totalité des salaires des enseignants stagiaires. Le syndicat dénonce également la dégradation des conditions de scolarité dans certains établissements secondaires en raison du sureffectif, le manque d’entretien ainsi que l’insalubrité.

Le Snapest déplore aussi que les enseignants stagiaires recrutés au début de la rentrée scolaire 2017 n’ont pas pu à ce jour encaisser les salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que la prime de rendement du premier trimestre de la même année scolaire.

Les enseignants contractuels embauchés en 2017 n’ont pas perçu, quant à eux, à ce jour, leurs salaires mensuels du premier semestre 2018 et les primes de rendement des trois premiers trimestres de l’année scolaire écoulée.

