<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Direction de la Santé</span> :<br><span style='color:red;'>Le dispositif de prévention contre le kyste hydatique réactivé</span>

A l’approche de la fête religieuse d’Aïd El Adha, les services sanitaires viennent de réactiver le dispositif spécifique, relatif à la prévention du kyste hydatique dans le cadre du programme de lutte contre les zoonoses.

Une campagne de communication a été lancée au début de cette semaine par les services sanitaires en partenariat avec la direction des Affaires Religieuses, la société civile, la direction de l’Education et celle de l’Environnement et bien sûr les services vétérinaires. Cette campagne se poursuivra jusqu’au 12 septembre en cours, et portera essentiellement sur des activités de sensibilisation du grand public sur le risque de l’hydatidose et les moyens de prévention de cette maladie. Des émissions radiophoniques de la radio locale et des leçons sur I’hydatidose, dans les établissements scolaires, sont programmées pour sensibiliser la population. L’hydatidose atteint 2 à 3 millions de personnes de par le monde, la plupart étant de type cystique. Le coût annuel de la maladie est proche de 200 millions de dollars. La période entre la contamination et l’apparition des premiers signes d’hydatidose (incubation), peut aller de quelques mois à plusieurs années. Les symptômes présentés par les malades ne sont pas spécifiques et dépendent notamment de l’organe touché et des dimensions du kyste. Ils peuvent apparaître brutalement à l’occasion de la rupture spontanée ou traumatique du kyste. Dans ce cas, la libération du liquide contenu dans le kyste peut provoquer une réaction allergique extrêmement importante et parfois mortelle (urticaire, choc anaphylactique). Les formes infectantes des parasites qu’il contient (les protoscoleces), peuvent également s’échapper et entraîner la formation de kystes à distance: c’est l’hydatidose secondaire. Selon les services sanitaires, les zoonoses représentent un problème de santé publique dans les wilayas de l’Ouest et en particulier à Aïn Témouchent où le taux d’incidence de la brucellose a atteint le seuil alarmant de 56,36. Dans la wilaya d’Oran, on constate également une prévalence des zoonoses. Le taux d’incidence des zoonoses à Oran a été ainsi de 6,46. La brucellose reste une maladie répandue à Oran avec une incidence de 1,83. La brucellose ou fièvre maltaise est une maladie transmissible à l’homme par la consommation de lait cru non stérilisé et peut causer des maladies telles que la polyarthrite, l’hyperthermie et, plus grave, la stérilité. La mesure d’abattage sanitaire qui est préventive et protège les populations, est cependant faussée par la vente au bord des routes de lait cru, que les automobilistes de passage achètent sans se soucier de la provenance du produit qui pourrait être contaminé. L’interdiction de la vente de lait cru, prise par les services vétérinaires n’est apparemment pas appliquée sur le terrain. Le lait cru est un lait qui n’a pas été traité à la chaleur (pasteurisé ou stérilisé).

H. Maalem