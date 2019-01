<span style='text-decoration: underline;'>APW d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Le docteur Meliani Abdelkader succède au professeur Boubekeur</span>

Le nouveau Président de l’APW d’Oran a été installé mercredi par

le Wali d’Oran, monsieur Chérifi Mouloud. Il s’agit de monsieur Meliani Abdelkader, médecin à la CNAS qui succède au professeur Boubekeur Mohamed devenu sénateur. On se souvient que monsieur Meliani Abdelkader a fait plusieurs mandats à l’A.P.W où pour son premier mandat, il était le plus jeune élu et avec plusieurs mandats dans son CV. Le nouveau président semble être plus expérimenté.

Dans son intervention, Monsieur Chérifi Mouloud a félicité le sénateur monsieur Boubekeur et loué sa sincère collaboration dans l’intérêt de la ville d’Oran. De son côté, le nouveau sénateur M Boubekeur s’est félicité d’avoir travaillé aux côtés de monsieur le wali d’Oran qui, dit-il, s’active beaucoup à donner à la ville d’Oran, une image de grande ville internationale.

Lors de son intervention, le nouveau P/APW a réitéré son engagement à œuvrer en bonne collaboration avec monsieur le wali pour l’intérêt de la ville d’Oran et de sa population.

Adda.B