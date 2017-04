<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Le docteur Touati Bentouati et une délégation de Mozabites hôtes de la zaouia El Bouzidia</span>

Avant-hier de la prière d’El Asr jusqu’à celle du Maghreb, le cheikh de la zaouia El Bouzidia, à Kharouba Mostaganem, a organisé comme à pareille époque, un concert spirituel à l’occasion du sixième centenaire du wali Salah Sidi Bouzid Ben Ahmed dont le mausolée se trouve à Sidi Khettab dans la wilaya de Relizane.

Ce wali est un des descendants de Sidi Mohamed Ibn El Habib El Bouzidi, connu sous le nom de «Sidi Hamou cheikh (1824-1909), fondateur de ladite zaouia, ainsi que monsieur Ouali Abdelkader, ministre des Ressources en eau et de l’environnement. Aussi, le docteur Touati Bentouati, théologienne l’islam, auteur de plusieurs livres dont un commentaire du Coran (tafsir) et une délégation composée d’une dizaine de Mozabites dont le cheikh Sidi Bakir, en visite à Mostaganem, ont été les hôtes de ladite Zaouia. Ainsi, ces hôtes venus rendre une visite de courtoisie au cheikh de la zaouia El Bouzidia, Si Mohamed Bouzid Dahah, ont alors assisté audit concert. Cette manifestation spirituelle, empreinte de sagesse, a été caractérisée essentiellement par la lecture de surates du Saint Coran du Samaâ (chants religieux glorifiant Allah et son Prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui) et par des discours religieux et patriotiques. Dans son intervention, le docteur Touati Bentouati, un octogénaire, a rappelé le combat permanent que doit mener le croyant contre son nafs, afin qu’il puisse accomplir des actes de dévotion avec sincérité et dénués de tout chirk, association d’autres divinités). Ainsi, le croyant parviendra à un degré élevé dans la pratique des recommandations faites par le Coran et la souna. Le croyant atteindra la présence mohamadienne et divine et parviendra au vrai sens de l’humain et ce, évidemment de l’anéantissement du moi (Nafs) et de l’instinct bestial. En fait, c’est la voie soufie empruntée qui consiste à s’élever au troisième degré de la religion ‘le bien agir ou Makam El Ihsan). C’est d’ailleurs le seul moyen de combattre l’extrémisme selon l’intervenant. Celui-ci, a évoqué le livre qu’il a édité dernièrement portant essentiellement sur les rites malékite et ibadite, dont le premier est suivi par la majorité et l’autre par une minorité établie principalement à Ghardaïa, Guerrara et Beriane, mais également dans d’autres villes du pays, depuis des siècles les livres s’inspirant du Coran et de la Souna et presque les hadiths ennabaouis existent dans l’un comme dans l’autre. Cependant, il existe quelques divergences de moindre importance (quilafates) qui constituent une miséricorde (Rahma) selon l’auteur. Celui-ci, ajoute que les deux communautés vivaient en symbiose «la fitna est dormante et malheur et enfer à celui qui la réveille», un hadith cité par l’intervenant, rappelant les derniers événements de Ghardaïa. Ainsi, le cheïkh ibadite Bakir à dans son intervention, précisé que lesdits événements ont été orchestrés de l’autre partie de la mer par ceux qui veulent plonger notre pays dans le chaos, trouvant à l’intérieur des oreilles attentives de petits groupes qui exécutent leur sale plan machiavélique. Ainsi, le ministre des Ressources en eau et de l’environnement, les cheïkhs de la zaouia et Bakir ainsi que le docteur Touati Bentouati, ont appelé l’assistance et à travers le peuple, à être vigilants, à resserrer les rangs, fortifier l’unité pour barrer la route aux ennemis de l’extérieur et de l’intérieur qui tentent à déstabiliser le pays et à l’embraser comme c’est le cas en Lybie, Syrie et Irak. L’Algérie est visée encore ont avancé tous les intervenants qui ont salué les forces de l’armée nationale populaire, des services de sécurité tous corps confondus et les forces vives qui déploient de gros efforts aux frontières et à l’intérieur du pays pour assurer la stabilité et la sécurité. Ils ont prié Dieu d’accorder force et assistance à tous ceux qui veillent à la protection de l’Algérie, les intervenants ont également évoqué le rôle joué par le président de la République Abdelaziz Bouteflika quant à la réconciliation nationale qui a permis de renforcer les rangs et sauvegarder l’unité. Ainsi, lesdits cheïkhs et le ministre des Ressources en eau et de l’environnement, ont prié Dieu pour accorder à Bouteflika une pleine guérison et une force physique et mentale pour qu’il puisse aisément accomplir sa mission de développement et de renforcement des assises (fondements) de l’Etat.

L’assistance très réjouie et satisfaite par l’aliment spirituel du concert, a pris bonne note des recommandations et des orientations formulées par les intervenants. «L’amour de la patrie procède de la foi» (hadith nebaoui), et non le contraire. Il convient de rappeler que seuls le bon comportement des musulmans, leurs saines qualités, leur amour du prochain (goulou linasse housna «Coran»), peuvent influencer les autres et les amener à embrasser l’islam comme ce fut en Chine, en Inde, en Malaisie, en Corée du sud et d’autres régions du monde. Cela a été réalisé aux musulmans commerçants visiteurs, on exerçant d’autres missions d’intérêt humain. Une autre action ne peut que faire les gens de l’islam. Alors que chacun de nous se comporte de manière exemplaire comme le recommandent le Coran et la Souna. A l’issue, l’assistance a été conviée à un repas.

Charef.N