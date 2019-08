<span style='text-decoration: underline;'>Selon Kamel Beldjoud </span>:<br><span style='color:red;'>Le dossier AADL 1 sera achevé dans «quelques semaines»</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a rassuré jeudi les souscripteurs de la formule AADL en disant que le programme de logements location-vente de 2001 sera bel et bien achevé dans quelques semaines.

Sans donner une date précise, le ministre pour lui, il est question de quelques semaines pour achever le programme de l’AADL 2001, trop attendu par les citoyens. Un paradoxe, des souscripteurs des programmes 2002 et 2013 ont eu leurs logements mais il reste encore un grand nombre de citoyens qui ont déposé leurs dossiers concernant le programme 2001 sans pour autant recevoir leurs logements.

Jeudi, une opération de distribution de 10.569 logements de type location-vente (AADL) et promotionnels publics (LPP) a débuté, à Alger et se poursuivra jusqu’à fin septembre 2019. Ainsi, le ministre de l’Habitat a indiqué que sur les 10.569 logements objet de cette opération de distribution, la formule de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) représente la part du lion avec 10.272 unités au titre des programmes AADL 1 et 2 contre 297 logements promotionnels publics (LPP).

Il a détaillé que la distribution des logements AADL 1 se poursuivra tout au long du mois de septembre et concernera 4.399 unités, dont 3.599 pour les souscripteurs de la wilaya d’Alger et 800 pour ceux de la wilaya de Boumerdes, ajoutant que le dossier AADL 1 sera définitivement clos dans quelques semaines.

Par ailleurs, le ministre indiquera pour le dossier AADL 2 (2013), que la distribution en cours concerne 5.576 unités à travers huit (8) wilayas (Biskra, Tiaret, Sétif, Mascara, Khenchla, Mila, Tissemssilt et Alger), précisant que les clés ont été remises jeudi à 1.529 souscripteurs dans la wilaya d’Alger. L’opération se poursuivra les mois prochains. Continuant son intervention, le ministre a annoncé l’ouverture du site électronique de l’AADL pour permettre aux 77.757 souscripteurs, répartis à travers 32 wilayas, de retirer leurs préaffectations et les ordres de versement de la troisième tranche conformément au calendrier arrêté par l’Agence. Il dira que le retrait des préaffectations n’est possible que si le taux d’avancement des travaux avoisine 70%.

Noreddine Oumessaoud