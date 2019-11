<span style='text-decoration: underline;'>Coupe arabe (1/8 de finale - aller) Al-Quwa Al-Jawiya - MC Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Le «Doyen» en péril à Erbil</span>

Le MC Alger, dernier représentant algérien encore en lice en Coupe arabe des clubs de football, tentera de frapper un bon coup vendredi face aux Irakiens d’Al-Quwa Al-Jawiya au stade Franso-Hariri d’Erbil (14h00 algériennes), dans le cadre des 8es de finale (aller), en dépit de la difficulté de la tâche.

Après avoir éliminé les Omanais de Dhofar en 16es de finale (victoire 1-0 puis nul 1-1), les Algérois devront faire face cette fois-ci à un adversaire plus coriace qui sera soutenu par son public, même s’il sera relativement désavantagé par le fait de jouer en dehors de ses bases. Cette première manche devait initialement se jouer le 31 octobre à Kerbala, avant d’être délocalisée vers Bassora, puis Erbil, suite au mouvement de contestation anti-gouvernemental déclenché début octobre à Baghdad et dans plusieurs régions du pays. «Nous allons affronter une bonne équipe d’Al-Quwa Al-Jawiya, dont l’effectif est composé de plusieurs internationaux irakiens, en plus du redoutable attaquant soudanais Bakri Al-Madina. Nous allons aborder ce match avec l’intention de l’emporter, ou bien décrocher le nul, de quoi nous permettre d’attaquer le retour en toute sérénité», a indiqué le latéral gauche du «Doyen», Belkacem Brahimi. L’entraîneur français du MCA, Bernard Casoni, aura l’embarras du choix pour composer un Onze conquérant et compétitif, du moment qu’il aura en sa possession tous les joueurs-clé, à l’image du capitaine Sofiane Bendebka ou encore du maître à jouer Abdelmoumen Djabou. De son côté, la formation irakienne, 2e au classement du championnat local après trois journées (2 victoires et 1 nul), s’est préparée pour ce match en battant en amical le club irakien d’Al-Naft (4-0). Al-Quwa Al-Jawiya, qualifié pour ce tour aux dépens des Koweïtiens d’Al-Salmiya (aller : 3-1, retour : 1-1), avait déjà affronté une équipe algérienne, en l’occurrence l’USM Alger, lors de la précédente édition, se faisant éliminer après avoir perdu à l’aller et au retour (1-0, 2-0). Au match retour, Al-Quwa Al-Jawiya avait quitté la pelouse du stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger) à la 72e minute alors que le score était de 2-0, pour protester contre le comportement de certains supporters usmistes à leur égard. Les deux autres représentants algériens dans cette compétition, le CS Constantine et la JS Saoura, ont été éliminés au précédent tour par respectivement Al-Muharraq du Bahreïn (victoire 3-1, défaite 0-2) et Al-Shabab d’Arabie saoudite (défaite en aller et retour 3-1, 2-0).