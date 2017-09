<span style='text-decoration: underline;'>Une année après son lancement </span>:<br><span style='color:red;'>Le E-paiement avance au ralenti</span>

Le Président de l’association des banques et des établissements financiers (ABEF), Boualem Djebar, a indiqué hier à Alger, que l’opération de lancement de E-paiement pour les grands facturiers, lancée depuis plus d’une année, a engendré l’émission de plus de 1,5 million de cartes bancaires avec code de paiement.

Profitant de sa présence lors du deuxième colloque algéro-français sur la monétique et les systèmes de paiements, tenu hier à Alger, le président de l’ABEF a estimé que ce chiffre qui est en augmentation permanente, mais a-t-il souligné, l’utilisation de ce moyen de paiement demeure encore timide sur le terrain. Selon lui, le rythme de l’utilisation connaît une baisse ces derniers temps. «Nous avons enregistré près de 10 000 transactions par mois et l’opération évolue de moins en moins» explique le Président de l’ABEF avant de préciser que la GIE monétique a enregistré près de 80 000 tentatives de transactions durant les deux premiers mois de lancement de l’opération.

Par ailleurs, le même responsable a expliqué que pour l’élargissement du E-paiement, est encore «au stade de l’étude» chez la communauté bancaire en Algérie. «Nous attendons qu’il y ait beaucoup plus de web marchands, car, les autres acteurs sont prêts pour le lancement» a-t-il expliqué. Pour le e-commerce, M. Djebar a réaffirmé que le grand blocage actuel est de nature juridique, jusqu’à présent, tout le monde attend «la promulgation de la loi» pour lancer les achats en ligne. Ainsi, il a estimé que le «nombre des terminaux de paiements (TPE), est de 12000 unités et il se multipliera dans les prochains mois».

De son côté, le représentant de la GIE monétique, spécialisé dans la régulation de la monétique, Madjid Messaoueden, a affiché son optimisme quant à l’émergence du e-paiement, puisqu’il a annoncé qu’en outre, des services déjà existants, à savoir le paiement des factures des grands facturiers, «d’autres services seront autorisés dans le prochain mois, comme les paiements des hôtels et certains prestataires de visa».

Alger: Noreddine Oumessaoud