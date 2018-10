<span style='text-decoration: underline;'>À l’occasion de l’ouverture du Forum agricole algéro-américain</span>:<br><span style='color:red;'>Le FCE appelle les Américains à investir en Algérie</span>

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a appelé hier les Américains à investir en Algérie dans le domaine agricole et secteurs dérivés.

Le FCE a affiché sa disposition à accompagner le processus d’implantation en Algérie des entreprises américaines spécialisées dans le secteur de l’agriculture. Intervenant à l’occasion de l’ouverture des travaux du Forum agricole algéro-américain « US Algeria Agricultural Forum », organisé à l’hôtel El Aurassi, à Alger, le vice-président du FCE, Mehdi Bendimerad a affirmé qu’il existe un grand potentiel dans le domaine agricole qu’il conviendrait de développer en partenariat avec des entreprises américaines. Le responsable a profité de cette occasion pour appeler les entreprises américaines à venir investir en Algérie.

« J’espère sincèrement que les entreprises américaines qui ont fait le déplacement pour présenter leurs innovations aujourd’hui, considèrent la possibilité de s’implanter en Algérie où les besoins en matière d’équipements modernes, d’appui technique pour améliorer la productivité et le rendement sont très importants », a-t-il déclaré. M. Bendimerad a affirmé que l’organisation patronale, présidée par Ali Haddad, accompagnera les entreprises américaines dans leur processus d’implantation en Algérie. « Le FCE est là pour vous accompagner, vous orienter, vous faciliter l’accès aux informations sur le marché, sur les filières, sur les aspects juridiques et les différents dispositifs d’aide à l’investissement », a affirmé le même responsable.

Il a aussi appelé à établir des conventions et signer des partenariats avec les Américains. « Pour être plus explicite, nous vous appelons à aller au-delà de l’intérêt commercial et d’envisager des partenariats solides avec des entreprisses algériennes avec lesquelles vous pouvez construire des projets d’investissements dans un marché réellement porteur », a-t-il souligné.

Dans un autre cadre, l’intervenant a mis en exergue l’importance qu’accorde le FCE pour le secteur agricole. « L’Agriculture occupe une place importante des secteurs vers lesquels le FCE oriente les investisseurs en quête d’opportunités et d’investissements. Nous leur assurons que c’est un placement sûr et fructueux dans la mesure où la sécurité alimentaire est un enjeu majeur pour l’Algérie », a-t-il affirmé. Et d’ajouter : « Par exemple, notre pays est un grand importateur de poudre de lait. En effet, nous importons plus de 50 % de notre consommation pour un montant annuel de près de 1,3 milliards de dollars. Cette situation est similaire pour d’autres domaines tels que la production et la transformation des céréales ou les différents aliments de bétail ». M. Bendimerad a affirmé, par ailleurs, que les opportunités couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière. Cela va de l’élevage à la production des produits laitiers en passant par le développement de cultures innovantes et de divers aliments de bétail.

Il a tenu à souligner que « les grands investissements dans cette branche d’activité bénéficient du soutien et de l’appui des autorités algériennes. D’ailleurs, de nombreux projets ont, d’ores et déjà, été annoncés par des investisseurs algériens et étrangers ».

Le vice-président du FCE a indiqué que des réformes ambitieuses, ayant pour objectif l’autosuffisance alimentaire ont été conduites par les pouvoirs publics ces dernières années, avec la mise en œuvre de plusieurs programmes appuyés sur une instrumentation conséquente d’encadrement financier, fiscal et technique approprié de la production, des investissements et des revenus agricoles.

« Cette politique volontariste et cohérente a eu des résultats palpables. La production agricole est estimée actuellement à près de 3000 milliards DA (environ 25 milliards de dollars). La part du secteur agricole dans le Produit intérieur brut (PIB), est passée de 8% en 2000 à 12% en 2018. L’agriculture est classée ainsi en 3ème position, après les hydrocarbures et les services, en matière de contribution au PIB algérien », a-t-souligné.

Alger: Samir Hamiche