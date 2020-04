<span style='text-decoration: underline;'>Mesures pour atténuer l’impact du confinement</span>:<br><span style='color:red;'>Le FCE salue la démarche du gouvernement</span>

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a salué les récentes mesures prises par le gouvernement qui visaient à soutenir les entreprises nationales afin d’atténuer l’impact des conséquences du confinement sur l’économie et préserver l’outil du travail.

C’est par la voix de son Vice-président, Salim Djouad, intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne I de la Radio nationale, que le FCE a salué les mesures annoncées ces derniers jours. M. Djouad a d’emblée affiché son appréciation de cette batterie de mesures qui a comme objectif, précise-t-il, « d’atténuer les effets des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de coronavirus, soutenir l’économie nationale, le maintien des postes de travail assurer le paiement des salaires des travailleurs ».

Le Vice-président du FCE a indiqué que les entreprises économiques ont bénéficié d’un report de six mois de l’obligation du paiement des impôts, les cotisations de la sécurité sociale, les intérêts bancaires ainsi que les pénalités de retard des marchés publics.

Il a indiqué également que les entreprises économiques bénéficieront désormais d’un report du paiement des factures en plus de l’annulation des différentes taxes.

Par ailleurs, le Vice-président du FCE a plaidé, à cette occasion, pour mettre en place l’exonération fiscale au profit des petites et moyennes entreprises (PME) pour leur permettre d’assurer la continuité de leur activité compte tenu des effets qu’elles ont subis à cause de la propagation du coronavirus.

Dans un cadre lié, M. Djouad a fait savoir que le Forum a mis à la disposition de ses membres un sondage pour collecter « toutes les informations concernant l’ensemble des secteurs dans le but d’évaluer les pertes financières, l’impact sur les travailleurs et les autres problèmes engendrés par la pandémie du coronavirus. Ainsi, le Vice-président du FCE a affirmé que les informations collectées grâce aux formulaires de sondage seront présentées aux services du Premier ministère.

Évoquant dans ce sillage les pertes et l’impact de la pandémie du Covid-19 sur les entreprises, M. Djouad a indiqué que « le secteur des services est le plus touché en Algérie », a-t-il révélé, ajoutant qu’il est suivi par le secteur du bâtiment.

Par ailleurs, le Vice-président du FCE a estimé que la pandémie du coronavirus est une leçon pour l’Algérie. «Il s’agira d’une occasion pour revoir la vision du secteur économique et afin de lui apporter des mécanismes de développement et en lui donnant plus de considération pour arriver à une plus-value».

M. Djouad a appelé à baser les efforts pour atteindre la sécurité alimentaire tout en plaidant à booster le secteur énergétique et celui du numérique ainsi que la préservation des outils de la production nationale.

Il est à rappeler enfin que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour soutenir le tissu industriel et économique national.

Le 15 avril dernier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé une instruction aux membres du gouvernement et aux walis pour les informer sur la série de mesures prises au profit des entreprises économiques.

Dans cette note, il annonce avoir décidé la suspension de l’application des pénalités de retard sur les entreprises, afin d’atténuer les effets des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de COVID-19 sur l’outil national de réalisation.

Samir Hamiche