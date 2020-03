<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Le FCE se mobilise</span>

Le président du forum des chefs d’entreprise (FCE), Mohamed Sami Agli, a affirmé que l’organisation patronale se mobilise pour contribuer à la lutte contre le coronavirus.

Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, il a indiqué que « effectivement, le FCE se mobilise comme déjà organisation utile », rappelant que le forum est constitué d’acteurs économiques algériens, qui sont des citoyens avant d’être acteurs économiques.

« Nous sommes concernés parce ce que nous sommes en train de vivre et par ce que notre pays est en train de vivre », indique-t-il.

Il a fait savoir que les membres de son organisation « sont prêts à se mobiliser aux côtés de la population et des pouvoirs publics pour faire réellement une action collective, chacun à sa manière et se rendre utile et nous pouvons aider dans les régions à travers la collecte des produits de première nécessité et financer des opérations importantes ».

Détaillant le plan d’action du FCE en cette période marquée par la lutte contre le coronavirus, l’invité de la radio a affirmé que l’organisation patronale s’est mobilisée depuis trois semaines. Il a fait savoir que la première action dans laquelle s’est lancé le FCE est la sensibilisation.

« Nous sommes à notre troisième semaine et nous avons commencé par la première phase caractérisée par la sensibilisation où dès l’apparition de la pandémie, elle a été menée dans le milieu du professionnel à travers le libération des travailleurs ayant des pathologies chroniques, la même décision a été prise au profit des femmes enceintes et des personnes âgées », a-t-il fait savoir.

Il a affirmé qu’un travail énorme de sensibilisation constitue la deuxième étape pour la démarche du FCE à travers la mobilisation des moyens et aller réellement dans l’action.

« Nous avons une activité au niveau des bureaux ouverts dans 23 wilayas et nous arrivons aujourd’hui à mobiliser des moyens d’une manière concrète », a-t-il détaillé.

M. Mohamed Sami Agli a fait savoir aussi qu’à l’étranger, le FCE a établi des contacts avec des acteurs économiques algériens « qui sont en train de se mobiliser où une importante réunion s’est tenue samedi dernier avec la participation des chefs d’entreprises, des artistes et des journalistes qui essaient de lancer une initiative de solidarité pour aider à leur manière », ajoute-t-il.

Dans ce cadre, le président du FCE a précisé que « l’idée est de lancer un appel aux acteurs économiques non pas pour leur demander de créer une cagnotte ou financer quelque chose, mais on leur a demandé de se mobiliser chacun selon ses moyens, surtout dans leurs régions ; le but c’est d’être utile pas uniquement à Alger, mais c’est de l’être un peu partout là où il y a un besoin suivant les spécificités des localités ».

Par ailleurs, l’invité de la chaîne III a fait état d’une pression sur les unités exerçant dans l’industrie agroalimentaire où la demande en produits alimentaires a connu une ascension.

Il a affirmé dans ce cadre que les industriels ayant adhéré au FCE, ont été sensibilisés pour se mobiliser et doubler les efforts afin de renforcer leurs capacités de production. « C’est ce qu’a été fait pas seulement dans le segment de l’agroalimentaire, mais aussi dans le secteur médical », a-t-il détaillé.

Plaidoyer pour le sauvetage de l’entreprise algérienne

Sur le plan économique, un des secteurs les plus touchés par les conséquences de la propagation du Covid-19, le président du FCE a exhorté l’Etat à intervenir.

Il a déploré le fait que le coronavirus « est en train de tuer malheureusement des humains mais aussi des entreprises entières », souligne-t-il, affirmant que la crise actuelle va redessiner complètement la carte économique mondiale d’autant que l’Algérie est dépendante de l’importation, ce qui exige de se préparer à l’après Covid-19.

Soulignant l’impact du coronavirus sur l’économie nationale en général et sur l’entreprise algérienne en particulier, M. Mohamed Sami Agli a affirmé qu’après une année 2019 difficile, les chefs d’entreprises « ont commencé, au début de l’année en cours, à relancer leurs activités et lancer de nouveaux projets, mais ils sont désormais confrontés aux conséquences de l’actuelle crise sanitaire ».

« Malheureusement, cette crise, aggravée par l’effondrement des prix du pétrole va effectivement compliquer la situation et nous révèle surtout la fragilité de notre économie, ce qui découle de faite d’une mauvaise gouvernance et des décisions qui ont été mal-prises », déplore le président du FCE.

M. Mohamed Sami Agli a par ailleurs, proposé un plan de sauvetage de l’entreprise algérienne à travers « un but suprême qui vise à maintenir les postes d’emploi pour ne pas « subir une crise sociale ».

Il a ainsi appelé les autorités à lancer des actions pour venir en aide aux entreprises afin de préserver l’outil d’emploi.

Samir Hamiche