<span style='text-decoration: underline;'>Activités des partis politiques</span>:<br><span style='color:red;'>Le FFS veut montrer son caractère national</span>

A la veille de la commémoration du 54ème anniversaire de la proclamation du FFS et dans le cadre des préparatifs aux élections locales qui se dérouleront le 23 novembre prochain, le Front des Forces Socialistes a organisé ce week-end, plusieurs sorties sur le terrain à la rencontre des militants et sympathisants du parti.

C’est en effet ce qu’a indiqué le parti de Feu Hocine Ait Ahmed sur son site internet. «Des rencontres qui ont été une occasion d’examiner les outils et les moyens d’assurer le succès de la participation du FFS à ce rendez-vous électoral. Les réunions ont représenté un espace d’expression et de débat riche et fructueux des militants, sympathisants et membres de la société civile avec les responsables du parti» explique-t-on. Les débats ont porté également sur le projet du FFS pour la reconstruction du Consensus National et les derniers développements de l’actualité nationale.

Le parti précise qu’au niveau de la localité de Berrouaghia, une réunion aura lieu entre les militants, les sympathisants et les responsables de la Fédération de Médéa. Ainsi, le Premier Secrétaire Mohamed Hadj Djilani, a appelé à une forte mobilisation pour la célébration du 54ème anniversaire de la proclamation du FFS qui correspond au 29 septembre 1963. «A cette occasion, deux importants évènements seront organisés à Médéa et à Tizi-Ouzou, villes où a été lue la proclamation donnant naissance au Front des Forces Socialistes» souligne-t-on avant de préciser que cette rencontre a été rehaussée par la présence du Commandant Lakhdar Bouregâa, l’un des fondateurs du FFS ainsi que d’autres anciens militants du FFS de la première heure de la région.

D’autres rencontres regroupant des militants et sympathisants du parti avec des membres du Secrétariat National, se sont déroulées à Oum El Bouaghi, Jijel, Oran, Mascara et Mostaganem. Ces rencontres se sont déroulées dans le même climat empreint de détermination et avec une grande conscience des enjeux nationaux actuels.

Le FFS veut, à travers ces ce remoniale, montrer le caractère national du parti et tenter en même temps d’attirer plus de militants et de sympathisants pour les prochaines élections, tout en sachant que le parti a perdu des bases militantes à travers le territoire national notamment dans son bastion en Kabylie. D’ailleurs, selon les observateurs de la scène politique nationale, le FFS aura l’une des mauvais scores de son histoire durant les élections locales prochaines, comme cela a été le cas durant les dernières législatives.

Alger: Noreddine Oumessaoud